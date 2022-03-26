Еммануель Макрон має намір посилити прикордонний контроль у Шенгенській зоні

18:17 05 листопада Київ, Україна

У світлі недавніх подій, пов'язаних з масовими терактами в європейських країнах, 5 листопада Еммануель Макрон оголосив про рішення посилити заходи безпеки в Шенгенській зоні, до дій у відповідь він закликає і ЄС.



"Теракти, які понесла Франція, і кілька днів тому отримала Австрія в Відні, показали, що небезпека тероризму існує всюди, існуючі глобалізовані мережі (...), - пояснив свою позицію Макрон. - Тому потрібно, щоб Європа посилила свою реакцію. Франція робить це, подвоюючи свої наявні сили". Макрон пообіцяв представити відповідні пропозиції в грудні поточного року.



Також французький президент оголосив про намір істотно посилити контроль на кордонах країни. "На тлі змін щодо ситуації з погрозами (...) ми вирішили значно посилити наш прикордонний контроль у Шенгенській зоні", - сказав Макрон, якого цитує інформагентство dpa. Заява Макрона прозвучала у відповідь на серію терактів, скоєних останнім часом у Франції.



Він також пояснив, що для реалізації оголошених планів щодо суворого прикордонного контролю буде збільшена чисельність поліціянтів, жандармерії і збройних сил, залучених до патрулювання на держкордоні з 2,4 до 4,8 тисячі.



Ще перед виборами до Європарламенту в 2019 Макрон вже закликав до перегляду політики Шенгенської зони в своєму тодішньому зверненні, нагадує dpa. Тоді французький президент вказував на необхідність створення спільної прикордонної поліції ЄС, а також загальноєвропейського органу з надання притулку. Крім того, Макрон вимагав посилення правил контролю і перевірок. Франція вже посилювала прикордонний контроль після кривавих терактів в 2015 році.



Минулого тижня 21-річний тунісець скоїв жорстоке вбивство трьох осіб в церкви в Ніцці. Є інформація, що нападник прибув до Франції через італійський острів Лампедуза. Раніше у Франції було скоєно ще два напади. Так само в обох випадках слідчі припускають ісламістський мотив.



Канцлер Австрії Себастьян Курц 5 листопада під час виступу в парламенті у Відні заявив про плани створення спільного європейського альянсу в боротьбі проти тероризму. "Я радий, що нам вдалося домовитися не тільки з Еммануелем Макроном, але і з головою Європейської Комісії, і вже на наступному тижні ми проведемо переговори, щоб домовитися про спільні дії в цій галузі", - заявив Курц, цитує інформагентство Reuters.

Результатом цих переговорів повинен стати широкий європейський альянс, сказав австрійський канцлер.



Як повідомлялося, в результаті вчиненого 2 листопада теракту в центрі Відня загинули четверо цивільних. Ще 23 людини, в тому числі один поліціянт, отримали поранення, деякі з яких серйозні. Нападником виявився 20-річний послідовник міжнародного терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІД), яка взяла на себе відповідальність за напад у Відні.