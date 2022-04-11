Єлизавета II випустила королівський "еліксир"

Королева Єлизавета II до Різдва випустила джин, так, жителі Великобританії під час зимових свят зможуть насолоджуватися королівським "еліксиром".
Відзначається, що міцний напій називається Sandringham Celebration Gin. Його виробляють на винокурні, розташованій в маєтку на півночі Норфолку. Джин розливають по пів літрових пляшках.
Так, за королівський джин потрібно буде заплатити 50 фунтів стерлінгів (близько 1900 грн). А придбати його можна буде через інтернет-магазин. Причому доставлення для жителів Британії буде безкоштовним.
Ходять чутки, що джин - один з улюблених алкогольних напоїв королеви Єлизавети II.
Місцеві ЗМІ стверджують, що Sandringham Celebration Gin - не перший спиртний напій, вироблений королівською сім'єю. Так, в липні 2020 року в Букінгемському палаці випустили колекцію джина Royal Collection Trust. Минуло всього кілька місяців, як син Єлизавети принц Чарльз почав індивідуально випускати цей же напій під маркою Highgrove.
Відзначається, що міцний напій називається Sandringham Celebration Gin. Його виробляють на винокурні, розташованій в маєтку на півночі Норфолку. Джин розливають по пів літрових пляшках.
Так, за королівський джин потрібно буде заплатити 50 фунтів стерлінгів (близько 1900 грн). А придбати його можна буде через інтернет-магазин. Причому доставлення для жителів Британії буде безкоштовним.
Ходять чутки, що джин - один з улюблених алкогольних напоїв королеви Єлизавети II.
Місцеві ЗМІ стверджують, що Sandringham Celebration Gin - не перший спиртний напій, вироблений королівською сім'єю. Так, в липні 2020 року в Букінгемському палаці випустили колекцію джина Royal Collection Trust. Минуло всього кілька місяців, як син Єлизавети принц Чарльз почав індивідуально випускати цей же напій під маркою Highgrove.
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