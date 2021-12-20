Еквадор ввів заборону на торгівлю спиртним у вихідні

Заходи будуть діяти в 18 з 24 провінцій країни до 12 серпня

На більшій частині Еквадору неможливо буде придбати спиртні напої у вихідні дні. Влада ввела заборону на реалізацію алкогольної продукції в 18 з 24 провінцій країни. Він триватиме до 12 серпня поточного року.

Заходи вжиті з метою запобігання поширенню коронавируса в республіці. Про це в четвер повідомляється на сайті місцевого комітету щодо дій в надзвичайних умовах.

«З 31 липня по 12 серпня забороняється продаж алкоголю в період з п'ятниці по неділю», - йдеться в повідомленні. Заходи будуть діяти в 18 з 24 провінцій країни, в шести з них буде також посилений режим комендантської години.

Число тих, що заразилися коронавірусів в Еквадорі на даний момент становить 84 370, число померлих від викликається вірусом захворювання становить 5 657. Влада вказують, що ще близько 3,5 тис. смертей також могли бути викликані наслідками коронавируса.

У березні керівництво Еквадору ввело режим НС і закрив кордони країни, в травні деякі обмеження були ослаблені. В регіонах, де дозволяє епідеміологічна обстановка, частково відновилася робота комерційних установ і громадського транспорту. З 1 червня були частково відновлені комерційні пасажирські авіаперевезення. Як і раніше заборонені громадські заходи, не працюють школи, обмежена міжміське сполучення.