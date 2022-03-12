Експрезидента Франції звинувачують в участі в злочинному угрупованні

19:30 16 жовтня Київ, Україна

Ніколя Саркозі, який займав пост президента Франції з 2007 до 2012, підозрюють в зв'язку з Муаммаром Каддафі. Йдеться про підозру в фінансуванні його передвиборчої кампанії з Лівії в 2007 році.

Перед цим Саркозі чотири дні спілкувався з антикорупційними суддями.



Правоохоронні органи вважали, що виборчу кампанію міг фінансувати Муаммар Каддафі. Тому після закінчення терміну повноважень Саркозі на президентській посаді в 2012 році почали прослуховування його телефонних розмов.



Слідство зацікавилося передачею коштів через одного з давніх соратників Саркозі Тьєррі Гобера. Проти нього звинувачення в створенні злочинного угруповання висунули в січні цього року. Слідство підозрює, що ці перекази могли використовуватися для фінансування кампанії Саркозі.



Ніколя Саркозі відреагував постом в соцмережах, в якому продовжує наполягати на своїй невинності.

"Я відповів на всі поставлені питання, жодного разу не утруднившись з відповіддю, і тепер мою невинність знову ставлять під сумнів рішенням, яке не доповнюється ніякими доказами непрозорого фінансування", - заявив Саркозі.

Це вже четверта справа стосовно Ніколя Саркозі. Також між 23 листопада і 10 грудня має відбутися суд по звинуваченню в корупції у справі про "підслуховування", а між 17 березня і 15 квітня 2021 року - про нелегальне фінансування виборчої кампанії 2012 року, в якій показники витрат нібито були занижені.



Нагадаємо, кількома роками раніше син Каддафі заявив, що має докази проти Саркозі.