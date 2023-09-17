Екс-президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже добре ладнає" з путіним

Як претендент на пост президента США, Дональд Трамп охоче виступає перед публікою та дає інтерв'ю пресі. Але деякі його висловлювання мають насторожити американське суспільство. Так, під час інтерв'ю телеканалу NBC, екс-президент США Трамп заявив, що "дуже добре ладнає" з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє Голос Америки.
Зокрема, Трамп заявив, що важливо знаходити порозуміння з путіним, бо має 1700 ядерних ракет. Тому "порозуміння з ним - це позитивно, а не негативно".
Ведуча Крістен Велкер розповіла, що під час інтерв'ю вона нагадала Трампу про бомбардування росією пологових будинків в Україні, викрадення українських дітей, масові поховання вбитих росією українців і запитала ставлення політика до цього.
Раніше Дональд Трамп заявляв, що Україна могла б уникнути нападу Росії, якби погодилася на територіальні поступки та нейтральний статус НАТО.
На це в ВП йому відповіли, що Україна не поступатиметься територією заради завершення війни, бо це питання самоповаги та свободи.
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