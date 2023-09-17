Екс-президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже добре ладнає" з путіним

12:06 17 вересня Київ, Україна

Як претендент на пост президента США, Дональд Трамп охоче виступає перед публікою та дає інтерв'ю пресі. Але деякі його висловлювання мають насторожити американське суспільство. Так, під час інтерв'ю телеканалу NBC, екс-президент США Трамп заявив, що "дуже добре ладнає" з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє Голос Америки.

Зокрема, Трамп заявив, що важливо знаходити порозуміння з путіним, бо має 1700 ядерних ракет. Тому "порозуміння з ним - це позитивно, а не негативно".

"І все ж таки я з путіним знайшов спільну мову. Дозвольте мені сказати, що я з ним дуже добре знайшов спільну мову.. І це добре. Не погано. Має 1700 ядерних ракет, і це так. Це добре. Порозумітися - це нормально", - сказав Трамп, в опублікованому уривку розмови.

Ведуча Крістен Велкер розповіла, що під час інтерв'ю вона нагадала Трампу про бомбардування росією пологових будинків в Україні, викрадення українських дітей, масові поховання вбитих росією українців і запитала ставлення політика до цього.

"Це жахливо", - сказав Трамп, але він підкреслив, що має "дуже добрі стосунки" з путіним. "Ніхто не був жорсткішим по відношенню до Росії, ніж я", - додав Трамп. Він також повторив, що говорив в одному із попередніх інтерв'ю: "Путін дуже любить Україну". "Це зіниця його ока", - казав Трамп, описуючи одержимість путіна Україною.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що Україна могла б уникнути нападу Росії, якби погодилася на територіальні поступки та нейтральний статус НАТО.

На це в ВП йому відповіли, що Україна не поступатиметься територією заради завершення війни, бо це питання самоповаги та свободи.