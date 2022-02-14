Експрезидент Афганістану висловився про наказ Байдена щодо заморожених коштів

07:33 14 лютий Київ, Україна

Колишній президент Хамід Карзай на багатолюдній пресконференції звернувся за допомогою до американців, особливо до сімей тисяч загиблих внаслідок терактів 11 вересня, щоб змусити президента Джо Байдена скасувати наказ минулого тижня. Він назвав це "несправедливим", заявивши, що афганці також стали жертвами лідера "Аль-Каїди" Усами бен Ладена.



Бен Ладен був привезений до Афганістану афганськими польовими командирами після того, як був вигнаний з Судану в 1996 році. Ці ж польові командири пізніше об'єдналися з очолюваною США коаліцією, щоб повалити талібів у 2001 році. Проте саме лідер талібів мулла Мохаммад Омар відмовився передати бен Ладена до США після руйнівних терактів 11 вересня, внаслідок яких загинули тисячі людей.



"Народ Афганістану поділяє біль американського народу, поділяє біль сімей та близьких тих, хто загинув, хто втратив своє життя в трагедії 11 вересня", - сказав Карзай. «Ми співчуваємо їм, але афганці такі ж жертви, як ті сім'ї, які загинули. ... Утримання грошей або вилучення грошей у народу Афганістану від його імені є несправедливим щодо афганського народу».



Наказ президента Байдена, підписаний минулої п'ятниці, звільнив афганські активи на суму 7 мільярдів доларів, які зберігаються в Сполучених Штатах, які будуть розділені між жертвами 11 вересня і гуманітарною допомогою афганцям.



Жертви 11 вересня та їхні сім'ї мають судові позови проти талібів та 7 мільярдів доларів у банківській системі США. 3,5 мільярда доларів було виділено для суду США, щоб вирішити, чи можуть вони бути використані для врегулювання претензій сімей жертв 11 вересня. Американські суди також мають надати свою згоду перед виділенням грошей на гуманітарну допомогу.



Ми "просимо суди США зробити зворотне, повернути афганські гроші афганському народу", - сказав Карзай. "Ці гроші не належать жодному уряду, ці гроші належать народу Афганістану".



Тим часом наказ Байдена вимагає, щоб 3,5 мільярда доларів, виділені на гуманітарну допомогу, були передані в траст та використані для допомоги афганцям в обхід їхніх правителів талібів.



Але Карзай вимагає повернути всі 7 мільярдів доларів центральному банку Афганістану для проведення грошово-кредитної політики. Він виступав проти передачі афганських резервів міжнародним організаціям із надання гуманітарної допомоги.



«Ви даєте нам власні гроші, щоб їх можна було витратити для тих іноземців, які приїжджають сюди, щоб платити їм зарплату, віддавати їх (неурядовим організаціям)», — сказав він.



Економіка Афганістану балансує на межі краху після того, як міжнародні гроші перестали надходити до країни з приходом у середині серпня талібів.

Минулого місяця Організація Об'єднаних Націй звернулася із закликом виділити Афганістану 5 мільярдів доларів. ООН попереджає, що 1 мільйону дітей загрожує голодна смерть, а 90% афганців живуть за межею бідності, яка становить лише 1,90 долара на день.



Карзай був першим демократично обраним президентом Афганістану після того, як коаліція на чолі зі США повалила Талібан у 2001 році. Він служив до 2014 року до Ашрафа Гані, який утік із країни 15 серпня, залишивши двері відчиненими для захоплення Кабула талібами. Карзай високо цінувався як представник усіх численних етнічних груп Афганістану, але його адміністрацію, як і подальші афганські адміністрації, переслідували звинувачення у корупції.