Експерти назвали країни ЄС, у яких рівень безробіття вищий, ніж в Україні

16:55 10 грудень Київ, Україна

За даними аналітиків з Євростату, рівень безробіття в країнах Європейського Союзу за жовтень 2021 року склав 6,7%. Це середньостатистичне значення, виведене із суми відсотків усіх країн, що входять до складу ЄС.



Цей показник перевищує безробіття в Україні. Зокрема, в Іспанії, Греції та Італії кількість безробітних людей сягає 15%. Водночас в Україні, згідно з даними Державної статистики, цей відсоток станом на жовтень 2021 року становить 10,3%.



Фахівці підрахували, що у жовтні 2021 року 14,3 мільйона європейців перебували без роботи. З одного боку, це дуже високий негативний показник, але з іншого менше, ніж у жовтні 2020 року на 1,6 мільйона людей.



Така сама картина і з молоддю. На період жовтня кількість молодих людей (до 25 років), не зайнятих професійною діяльністю, становила 2,9 мільйона осіб. У жовтні 2020 року їх було на 165 тисяч людей більше.



До такої ситуації спричинив спалах коронавірусу, через що кількість заявок за допомогою у зв'язку з відсутністю роботи зросла в рази.



Відносно високий рівень безробіття зафіксовано у Північній Європі: Швеція – 8,7%, Фінляндія – 7,5%. Найнижчий, за даними Євростату, у Чехії – 2,6%, Нідерландах – 2,9%, Німеччині – 3,3% та Польщі – 3,4%.