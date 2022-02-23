Експерт з прав людини: хунта М'янми використовує зброю з Росії та Китаю проти мирних жителів

16:17 22 лютий Київ, Україна

Незалежний експерт ООН з прав людини каже, що Росія та Китай постачали військовій хунті М'янми зброю, яку використовували проти мирних жителів.

Том Ендрюс, спеціальний доповідач ООН з прав людини в М'янмі, у вівторок опублікував докладний звіт про типи озброєнь, які дві країни продають хунте з 2018 року, включаючи винищувачі, бронетехніку, системи балістичних ракет та мобільні системи захисту.. У звіті йдеться, що це було зроблено "з повним усвідомленням того, що вони, ймовірно, будуть використані в нападах на мирних жителів".

У звіті також зазначається, що Сербія санкціонувала передачу ракет та артилерії збройним силам М'янми.

Негайних коментарів з боку Китаю, Росії (є постійними членами Ради Безпеки ООН) М'янми чи Сербії не надходило.

У звіті Ендрюса також зазначено кілька країн, включаючи Білорусь, Україну, Пакистан, Південну Корею та Ізраїль, заявивши, що вони постачають збройні сили М'янми зброєю з 2018 року, навіть після того, як країна розпочала репресії проти представників етнічної мусульманської меншини рохінджу в західному штаті. Ракхайн. В результаті репресій понад 700 000 рохінджів перетнули кордон з Бангладеш.

Військові М'янми захопили владу 1 лютого 2021 року, затримавши Аунг Сан Су Чжи, де-факто главу цивільного уряду, та інших високопосадовців, заявивши про широкомасштабні фальсифікації на загальних виборах у листопаді минулого року. Національна ліга за демократію Су Чжі з великою перевагою здобула перемогу над підтримуваною військовими Союзною партією солідарності та розвитку.

У минулому Китай описував переворот як "перестановки в кабінеті міністрів", а Росія називала його "чисто внутрішньою справою". Обидва використовували свій вплив у Раді Безпеки для води.

У письмовій заяві Ендрюс, колишній конгресмен США, схоже, розкритикувала Раду Безпеки ООН за те, що вона не проголосувала за резолюцію, прийняту в червні минулого року Генеральною Асамблеєю ООН, яка закликає держави-члени запобігти потоці зброї в М'янму.

Ендрюс сказав, що постачання зброї до М'янми для вбивства мирних жителів «дійсно шокують совість», і закликала Раду Безпеки провести екстрене засідання для обговорення та голосування щодо резолюції про заборону постачання.

«Чим більше світ зволікатиме, тим більше невинних людей, у тому числі дітей, загине у М'янмі», - сказав він.

У листопаді Рада Безпеки виступила із заявою, яка закликає до припинення насильства в М'янмі.. Незалежна таїландська група активістів «Асоціація допомоги політв'язням» повідомляє, що з моменту лютневого перевороту внаслідок насильницьких протестів проти військового режиму було вбито щонайменше 1560 людей.