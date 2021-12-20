Ексміністр Данії отримала 2 місяці за ґратами, бо розлучала сім'ї мігрантів

15:53 15 грудень Київ, Україна

Верховний Суд Данії визнав винною у посадовому правопорушенні ексміністра у справах імміграції та інтеграції Інгер Стойберг та присудив їй два місяці ув'язнення.



Про це повідомляє Copenhagen Post.



Рішення суду було майже одноголосним – 25 проти одного – і не підлягає оскарженню. Чиновницю звинуватили у порушенні законів про те, що у 2016 році вона не дозволила неповнолітнім біженцям перебувати у притулку разом зі своїми дружинами чи співмешканцями. Колишня міністр тоді переконувала, що таким чином хоче захистити дівчат, які, ймовірно, постраждали від дитячих шлюбів.



Позиція Стойберг обурила 23 розлучені пари мігрантів переважно із Сирії, а деякі навіть подали скаргу омбудсменові країни.



Судді ухвалили, що, не оцінюючи кожен випадок індивідуально, Стойберг порушила статтю 8 Європейської конвенції з прав людини про право на повагу до приватного життя та деякі положення законодавства Данії.

"Маю сказати, що я дуже, дуже здивована", - прокоментувала вирок Стойберг.

Журналісти зазначають, що точно не відомо, чи справді ексміністр відбуватиме термін ув'язнення, адже у Данії частину вироків строком до шести місяців за дотримання певних умов дозволяють замінити на зобов'язання носити електронний браслет.



Нагадаємо, що міграцію у світі не зупинила навіть пандемія коронавірусу, а тому люди, які шукають кращого життя, незважаючи на ризики, змушені долати тисячі кілометрів. За даними Міжнародної організації з міграції, минулого року у світі загинуло понад 3 тисячі мігрантів. За рік щонайменше 1773 особи померли дорогою до Європи.



Також за два роки в Європі зникло понад 18 тисяч дітей-біженців.