Екскандидат в президенти Білорусі отримав 14 років в'язниці

10:40 06 липня Київ, Україна

Білоруський опозиціонер, колишній керівник "Белгазпромбанка" і екскандидат в президенти був визнаний винним в отриманні особливо великих хабарів і у відмиванні грошей.

За рішенням Верховного Суду Бабарико засуджений до 14 років позбавлення волі, суд оголосив вирок 6 липня, передає БЕЛТА.



Віктор Бабарико був затриманий 18 червня 2020 разом з сином Едуардом, коли прямував до ЦВК для здачі зібраних підписів.



Бабарико є головним фігурантом у справі «Белгазпромбанка», яким він керував 20 років, посаду він залишив напередодні президентської виборчої кампанії. Йому пред'явлені звинувачення за фактами отримання хабаря в особливо великому розмірі, а також легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великому розмірі. Провини він не визнав.



22 червня державне обвинувачення попросило для Бабарико 15 років позбавлення волі в колонії посиленого режиму.



Суд проходить у напівзакритому режимі: родичів допускають, але без телефонів і планшетів, зі ЗМІ акредитували тільки лояльні владі видання.



Amnesty International визнала Бабарико політичним в'язнем.