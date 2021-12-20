Ексканцлер Австрії Себастіан Курц залишає політику

18:29 02 грудень Київ, Україна

Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц ( Sebastian Kurz ), підозрюваний у корупційних діях , йде з політики .

Він заявив у четвер, 2 грудня, що йде у відставку з посади голови консервативної Австрійської народної партії (АНП) та лідера фракції у парламенті.



Курц визнав, що за десять років у політиці, він, як і будь-яка людина, припускався помилок. Проте, за його словами, він завжди намагався зробити все, що було в його силах. Курц зізнався, що останнім часом ентузіазму щодо політики у нього поменшало - зокрема, через звинувачення та судові розгляди проти нього. Ексканцлер пообіцяв спростувати висунуті проти нього звинувачення.

Як зауважила австрійська газета Kronen Zeitung, останнім поштовхом до відставки стало народження у Курца сина кілька днів тому. За даними видання, колишній глава уряду планує обійняти високу посаду в приватному бізнесі. Очікується, що новим лідером АНП стане міністр внутрішніх справ Карл Негаммер (Karl Nehammer).



Курц вперше став канцлером Австрії у грудні 2017 року, коли йому був 31 рік. Таким чином, він став наймолодшим головою австрійського уряду в історії. У травні 2019 року на тлі скандалу, який отримав назву "Ібіцагейт", уряду Курца було винесено вотум недовіри. Він пішов у відставку з посади, проте за підсумками дострокових парламентських виборів знову став канцлером.



9 жовтня 2021 року Курц заявив про звільнення з посади голови уряду Австрії, залишившись лідером Австрійської народної партії та депутатом парламенту.



18 листопада австрійська Національна рада (нижня палата парламенту) позбавила Курця депутатської недоторканності через розслідування корупційних звинувачень.



Курца та його найближче оточення підозрюють у використанні коштів платників податків для висвітлення своєї політичної діяльності у ЗМІ у позитивному ключі. За даними слідства, бюджетні кошти витрачалися на публікацію "політично мотивованих, іноді маніпулятивних опитувань однієї із соціологічних компаній". Також, за даними прокуратури, кошти платників податків могли бути таємно перераховані Österreich в обмін на надання "можливостей впливати на редакційну політику".



За версією слідства, зловживання відбувалися у період із 2016 по 2018 рік. Курц та видання Österreich відкидають звинувачення.