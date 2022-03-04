Ексдержсекретар США Помпео звинуватив лабораторії Уханя в появі коронавірусу

Як розповів у своєму інтерв'ю каналу Fox News ексдержсекретар США Майк Помпео, є багато фактів, які доводять, що джерелом штучно створеного вірусу COVID-19 є секретні лабораторії в китайському місті Ухань.

Він попередив, що Китай не хоче, щоб світ знав про секретну військову діяльність, що проводилася в Уханьському інституті вірусології (WIV) напередодні спалаху коронавірусу: "Китай не бажає, щоб світ знав, що сталося".

"Насправді ми знаємо дуже багато. Ми знаємо, що було проведено дослідження функцій, що ця лабораторія була четвертого рівня і раніше мала витоки через недоліки в безпеці. Ми знаємо, що були лікарі, які захворіли і були госпіталізовані восени 2019 року. Ми знаємо, що в тій же лабораторії велася військова діяльність. Ми не знаємо, що вони робили, і те, що вони не хочуть, щоб ви знали, говорить про те, що ми не повинні сумніватися", - заявив колишній глава Держдепу.

Помпео зазначив, що в Китаї могли б прояснити все, що відбувається зараз в світі, за хвилину, якби захотіли.

"Коли ми доберемося до кінця цієї історії, ми покажемо, що китайці знали, що сталося, і їхня вірусологічна лабораторія була в центрі цього", - сказав Помпео.

Він також розкритикував "невігластво" провідного експерта з інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі щодо питань діяльності Комуністичної партії Китаю (КПК). Він назвав "наївністю" вірити, що КПК турбує те, що в "Ухані є люди, які вмирають". У четвер вранці Фаучі неодноразово захищав Китай, заявивши CNN, що "досить надумано стверджувати, ніби китайці навмисно створили щось, що буде вбивати їх самих і інших людей".

Нагадаємо, минулого тижня розвідка Британії допустила штучне походження COVID-19.