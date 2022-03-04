Ексдержсекретар США Помпео звинуватив лабораторії Уханя в появі коронавірусу

Як розповів у своєму інтерв'ю каналу Fox News ексдержсекретар США Майк Помпео, є багато фактів, які доводять, що джерелом штучно створеного вірусу COVID-19 є секретні лабораторії в китайському місті Ухань.
Він попередив, що Китай не хоче, щоб світ знав про секретну військову діяльність, що проводилася в Уханьському інституті вірусології (WIV) напередодні спалаху коронавірусу: "Китай не бажає, щоб світ знав, що сталося".
Помпео зазначив, що в Китаї могли б прояснити все, що відбувається зараз в світі, за хвилину, якби захотіли.
Він також розкритикував "невігластво" провідного експерта з інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі щодо питань діяльності Комуністичної партії Китаю (КПК). Він назвав "наївністю" вірити, що КПК турбує те, що в "Ухані є люди, які вмирають". У четвер вранці Фаучі неодноразово захищав Китай, заявивши CNN, що "досить надумано стверджувати, ніби китайці навмисно створили щось, що буде вбивати їх самих і інших людей".
Нагадаємо, минулого тижня розвідка Британії допустила штучне походження COVID-19.
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