Екс-глава Казахстану спростував повідомлення про те, що він втік за кордон

13:16 19 січень Київ, Україна





Назарбаєв спростував інформацію про існування напруженості між ним та обраним ним наступником, президентом Касим-Жомартом Токаєвим. Дехто припустив, що розкол між ними міг зіграти роль у загостренні заворушень.



Нагадаємо, протести в Казахстані, багатою нафтою та газом країні з населенням 19 мільйонів людей, розпочалися 2 січня у маленькому західному містечку. Спочатку причиною протестів стало дворазове підвищення цін на пальне. Проте протести швидко поширилися всій країні, переростаючи у загальний протест проти авторитарної влади. Внаслідок протестів та пов'язаних з ними жорстоких заворушень загинуло понад 220 людей.



Токаєв спробував заспокоїти натовп, оголосивши про 180-денне обмеження цін на пальне і змістивши Назарбаєва з посади голови Ради національної безпеки - впливового посту, яку він обіймав після відставки. Цей крок був розцінений деякими як спроба покласти край заступництву колишнього лідера. Це викликало напруженість серед правлячої еліти Казахстану та ще більше розпалило заворушення.



У своєму відеозверненні, записаному у вівторок, 81-річний Назарбаєв відкинув ці звинувачення. «Ніякого конфлікту чи протистояння всередині еліти країни немає. Чутки щодо цього абсолютно безпідставні», — сказав він.



Він також відмахнувся від повідомлень, у яких стверджувалося, що він утік із країни. Нурсултан Назарбаєв, який керував Казахстаном протягом 29 років, вперше публічно розповів про протести та кровопролиття, до якого вони привели.Назарбаєв спростував інформацію про існування напруженості між ним та обраним ним наступником, президентом Касим-Жомартом Токаєвим. Дехто припустив, що розкол між ними міг зіграти роль у загостренні заворушень.Нагадаємо, протести в Казахстані, багатою нафтою та газом країні з населенням 19 мільйонів людей, розпочалися 2 січня у маленькому західному містечку. Спочатку причиною протестів стало дворазове підвищення цін на пальне. Проте протести швидко поширилися всій країні, переростаючи у загальний протест проти авторитарної влади. Внаслідок протестів та пов'язаних з ними жорстоких заворушень загинуло понад 220 людей.Токаєв спробував заспокоїти натовп, оголосивши про 180-денне обмеження цін на пальне і змістивши Назарбаєва з посади голови Ради національної безпеки - впливового посту, яку він обіймав після відставки. Цей крок був розцінений деякими як спроба покласти край заступництву колишнього лідера. Це викликало напруженість серед правлячої еліти Казахстану та ще більше розпалило заворушення.У своєму відеозверненні, записаному у вівторок, 81-річний Назарбаєв відкинув ці звинувачення. «Ніякого конфлікту чи протистояння всередині еліти країни немає. Чутки щодо цього абсолютно безпідставні», — сказав він.Він також відмахнувся від повідомлень, у яких стверджувалося, що він утік із країни.

«У 2019 році я передав президентські повноваження Касим-Жомарту Токаєву і з того часу перебуваю на пенсії, перебуваю на пенсії у столиці Казахстану, нікуди не їдучи. Президент Касим-Жомарт Токаєв має всю повноту влади, він голова Ради безпеки, — сказав Назарбаєв.

За даними офіційних осіб Казахстану, внаслідок заворушень загинули 227 людей, у тому числі 19 працівників міліції та військовослужбовців. Понад 4300 людей зазнали поранень, тисячі були затримані владою.



Щоб придушити заворушення, Токаєв звернувся за допомогою до очолюваного Росією військового альянсу Організації Договору про колективну безпеку, до якого входять шість колишніх радянських республік. Блок направив до Казахстану понад 2000 військовослужбовців і вивів їх за кілька днів.