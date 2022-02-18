Економіка Росії котиться у прірву

20:16 24 вересень Київ, Україна

Рішення влади РФ скоротити стимулювальні заходи, санкції та падіння цін на нафту поставили під загрозу відновлення економіки Росії.

Такі висновки зробили аналітики Bloomberg.



Влітку економіка відновлювалася швидше очікуваного багато в чому завдяки зростанню споживчого попиту. Але стимули для підтримки ситуації скоро закінчаться, так що купівельна спроможність ризикує просісти.



Bloomberg констатує, що бюджетні стимули в Росії були в цілому менші, ніж в інших країнах, і склали всього 4% ВВП, однак і така підтримка зіграла позитивну роль у відновленні економіки. Втім, субсидії закінчаться в найближчі місяці, і раніше російська влада заявляла про намір скоротити з нового року витрати та підвищити податки.



Більш того, попереджає агентство, ще однією перешкодою може стати друга хвиля коронавірусу, і нові санкції проти Росії.



Нагадаємо, що російська економіка в лютому-березні 2020 року виявилась під потужним впливом відразу двох негативних чинників - стрімкого поширення пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 і її згубного впливу на глобальну економіку, а також обвалу цін на нафту. На цьому тлі рубль істотно знецінився до долара та євро.



У серпні російські фабрики та заводи несировинного сектора знову зафіксували скорочення обсягів випуску. У річному вираженні спад прискорився з липневих 3,3% до 4,1%.