Економіка Росії котиться у прірву

Рішення влади РФ скоротити стимулювальні заходи, санкції та падіння цін на нафту поставили під загрозу відновлення економіки Росії.
Такі висновки зробили аналітики Bloomberg.
Влітку економіка відновлювалася швидше очікуваного багато в чому завдяки зростанню споживчого попиту. Але стимули для підтримки ситуації скоро закінчаться, так що купівельна спроможність ризикує просісти.
Bloomberg констатує, що бюджетні стимули в Росії були в цілому менші, ніж в інших країнах, і склали всього 4% ВВП, однак і така підтримка зіграла позитивну роль у відновленні економіки. Втім, субсидії закінчаться в найближчі місяці, і раніше російська влада заявляла про намір скоротити з нового року витрати та підвищити податки.
Більш того, попереджає агентство, ще однією перешкодою може стати друга хвиля коронавірусу, і нові санкції проти Росії.
Нагадаємо, що російська економіка в лютому-березні 2020 року виявилась під потужним впливом відразу двох негативних чинників - стрімкого поширення пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 і її згубного впливу на глобальну економіку, а також обвалу цін на нафту. На цьому тлі рубль істотно знецінився до долара та євро.
У серпні російські фабрики та заводи несировинного сектора знову зафіксували скорочення обсягів випуску. У річному вираженні спад прискорився з липневих 3,3% до 4,1%.
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