Економіка Австралії переживає рецесію вперше за 30 років

Протягом останніх 25 років рівень життя в Австралії став одним з найвищих у світі. В останній раз австралійська економіка переживала рецесію у 1991 році.
У II кварталі економіка Австралії впала на 7% до першого кварталу на тлі пандемії коронавірусу. У попередньому кварталі зниження склало 0,3%.
Квартальне падіння ВВП стало максимальним з початку спостережень в 1959 році. Аналітики очікували меншого скорочення показника - на 5,9%.
У річному вираженні ВВП Австралії знизився на 6,3%.
Споживчі витрати в минулому кварталі впали на 12,1% в порівнянні з попередніми трьома місяцями (у першому кварталі вони знизилися на 1,2%). При цьому витрати на послуги впали на 17,6%.
Інвестиції бізнесу зменшилися на рекордні з четвертого кварталу 2000 року 4,9% після зниження на 0,5% трьома місяцями раніше.
Водночас держвитрати збільшилися на максимальні з четвертого кварталу 1995 року 2,9% після підйому на 2,1% кварталом раніше.
Обсяг імпорту товарів та послуг в другому кварталі впав на 12,9% (після зниження на 6,7%), тоді як експорт впав на 6,7% (після скорочення на 4,4%).
Квартальне падіння ВВП стало максимальним з початку спостережень в 1959 році. Аналітики очікували меншого скорочення показника - на 5,9%.
У річному вираженні ВВП Австралії знизився на 6,3%.
Споживчі витрати в минулому кварталі впали на 12,1% в порівнянні з попередніми трьома місяцями (у першому кварталі вони знизилися на 1,2%). При цьому витрати на послуги впали на 17,6%.
Інвестиції бізнесу зменшилися на рекордні з четвертого кварталу 2000 року 4,9% після зниження на 0,5% трьома місяцями раніше.
Водночас держвитрати збільшилися на максимальні з четвертого кварталу 1995 року 2,9% після підйому на 2,1% кварталом раніше.
Обсяг імпорту товарів та послуг в другому кварталі впав на 12,9% (після зниження на 6,7%), тоді як експорт впав на 6,7% (після скорочення на 4,4%).
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