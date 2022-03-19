ЄКА відмовилося співпрацювати з "Роскосмосом" у дослідженні Марса. Рогозін заявив, що Росія сама надішле місію на Марс

19:03 17 березня Київ, Україна





Правляча рада ЄКА, яка зібралася 16-17 березня в Парижі, оцінила ситуацію з «ЕкзоМарс», що склалася через війну в Україні, і одноголосно вирішила, що зараз неможливо продовжувати чинну співпрацю з «Роскосмосом» за місією марсоходу «ЕкзоМарс» із запуском 2022 року.



Проєкт передбачав, що у серпні-вересні 2022 року з космодрому Байконур на ракеті-носії «Протон-М» на Марс відправлять міжпланетний апарат. Марсохід повинен був зібрати на планеті докази існування життя в минулому чи теперішньому.



Глава пресслужби «Роскосмосу» Дмитро Струговець, коментуючи рішення Європейського космічного агентства, сказав, що йому «шкода, що колеги з ЄКА ставлять свою антиросійську позицію вище за загальнолюдські цілі вивчення Всесвіту».



Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, у свою чергу, сказав, що Росія сама відправить місію на Марс. Європейське космічне агентство (ЄКА) оголосило, що призупиняє співпрацю з російською держкорпорацією "Роскосмос" у спільному російсько-європейському проєкті "ЕкзоМарс" (ExoMars) з дослідження Марса. Заява організації опублікована на його сайті.Правляча рада ЄКА, яка зібралася 16-17 березня в Парижі, оцінила ситуацію з «ЕкзоМарс», що склалася через війну в Україні, і одноголосно вирішила, що зараз неможливо продовжувати чинну співпрацю з «Роскосмосом» за місією марсоходу «ЕкзоМарс» із запуском 2022 року.Проєкт передбачав, що у серпні-вересні 2022 року з космодрому Байконур на ракеті-носії «Протон-М» на Марс відправлять міжпланетний апарат. Марсохід повинен був зібрати на планеті докази існування життя в минулому чи теперішньому.Глава пресслужби «Роскосмосу» Дмитро Струговець, коментуючи рішення Європейського космічного агентства, сказав, що йому «шкода, що колеги з ЄКА ставлять свою антиросійську позицію вище за загальнолюдські цілі вивчення Всесвіту».Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, у свою чергу, сказав, що Росія сама відправить місію на Марс.

"Так, ми втратимо кілька років, але ми повторимо наш посадковий модуль, забезпечимо його ракетою-носієм "Ангара" і з нового стартового комплексу космодрому "Східний" проведемо самостійно цю дослідницьку експедицію", - заявив він.

Глава ЄКА Йозеф Ашбахер вважає, що оскільки стартове вікно в 2022 році втрачене, запуск місії «ЕкзоМарс» до поверхні Марса з партнерами з Франції або США буде можливим не раніше 2026 року.