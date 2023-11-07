ЄП, можливо, зніме імунітет з польських депутатів за розпалювання ненависті до мігрантів

11:53 07 листопада Київ, Україна

Комітет Європейського парламенту з правових питань (JURI) сьогодні оприлюднить свої рекомендації щодо можливого зняття імунітету з чотирьох польських депутатів Європарламенту, яких звинувачують у розпалюванні ненависті до мігрантів.



Ця інформація надійшла від Euractiv.



Пізніше цього тижня пленарне засідання Європарламенту проголосує з цього питання і вирішить, чи будуть знято недоторканність з членів Європарламенту: Беати Мазурек і Томаша Поренби з правлячої партії Польщі "Право і справедливість", а також Беати Кемпи та Патріка Яка, членів коаліційного партнера "Суверенна Польща".



Їм висунуто звинувачення у "розпалюванні ненависті на основі національних, етнічних, расових та релігійних відмінностей" за поширення відеоролика, опублікованого перед місцевими виборами в Польщі у 2018 році. У цьому відео передбачалося, що мігранти були пов'язані зі злочинами, такими як зґвалтування та насильницькі напади, і передбачалося, що перемога опозиційної партії "Громадянська коаліція" призведе до напливу мігрантів, що, як стверджували у ролику, призведе до того, що мешканці "будуть боятися виходити на вулиці після настання темряви".



Рафал Гавел, засновник польської неурядової організації "Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки", подав додатковий обвинувальний акт у листопаді 2021 року, після того, як прокуратура двічі відхилила справу. Цей додатковий обвинувальний акт став початком процедури зняття депутатської недоторканності чотирьох євродепутатів у лютому 2023 року.



Прихильники обвинувачених депутатів стверджують, що це звинувачення - атака на свободу слова, і нагадують, що воно є приватним обвинуваченням, яке було "законно" відхилено прокуратурою. Депутат Європарламенту Патрік Як наголосив, що "депутати Європарламенту не створювали цей ролик", і що він вважає зняття недоторканності "ударом по свободі публічних дебатів" та порушенням свободи слова.



Якщо імунітет буде знято, депутати можуть звернутися до Суду ЄС, що може продовжити процес. Наприклад, справа про зняття недоторканності з колишнього президента Каталонії та депутата Європарламенту Карлеса Пучдемона залишається невирішеною у Суді ЄС з 2021 року.