ЄК запропонувала створити нову структуру - Об'єднаний кібервідділ ЄС

08:24 17 грудня Київ, Україна

Європейська комісія розробила кіберстратегію для боротьби з хакерськими атаками, яка має на увазі створення мережі оперативних центрів кібербезпеки з широким використанням штучного інтелекту.

Про це інформує пресслужба Єврокомісії.



Відомство запропонувало створити нову структуру - Об'єднаний кібервідділ ЄС. Він координуватиме дії країн спільноти щодо виявлення хакерських атак і відповіді на них.

"Єврокомісія готується до створення шляхом поетапних переговорів з країнами співтовариства нового Об'єднаного кібервідділа для активізації співпраці між структурами держав ЄС, відповідальними за виявлення, стримування і відповідні дії на кібератаки", - наголошується в повідомленні.

Стратегія передбачає і практичну допомогу партнерам у зміцненні кібербезпеки: 20 проєктів в області боротьби з кіберзлочинністю на Західних Балканах, в країнах Східного партнерства та Південного сусідства ЄС.



Для реалізації стратегії в період з 2021 по 2027 рік ЄС хоче залучити 4,5 мільярда євро у вигляді інвестицій.