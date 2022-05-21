ЄК запропонувала створити нову структуру - Об'єднаний кібервідділ ЄС

Європейська комісія розробила кіберстратегію для боротьби з хакерськими атаками, яка має на увазі створення мережі оперативних центрів кібербезпеки з широким використанням штучного інтелекту.
Про це інформує пресслужба Єврокомісії.
Відомство запропонувало створити нову структуру - Об'єднаний кібервідділ ЄС. Він координуватиме дії країн спільноти щодо виявлення хакерських атак і відповіді на них.
Відомство запропонувало створити нову структуру - Об'єднаний кібервідділ ЄС. Він координуватиме дії країн спільноти щодо виявлення хакерських атак і відповіді на них.
Стратегія передбачає і практичну допомогу партнерам у зміцненні кібербезпеки: 20 проєктів в області боротьби з кіберзлочинністю на Західних Балканах, в країнах Східного партнерства та Південного сусідства ЄС.
Для реалізації стратегії в період з 2021 по 2027 рік ЄС хоче залучити 4,5 мільярда євро у вигляді інвестицій.
Для реалізації стратегії в період з 2021 по 2027 рік ЄС хоче залучити 4,5 мільярда євро у вигляді інвестицій.
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