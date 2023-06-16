ЄК пропонує нову систему розподілу мігрантів серед держав-членів

11:58 25 травня Київ, Україна

За інформацією RMF FM, Єврокомісія виступила з пропозицією фактично обов'язкового розселення мігрантів серед держав-членів Європейського Союзу.



Пропозиція була озвучена єврокомісаром з питань внутрішніх справ Ілвою Йохансон під час зустрічі з послами країн-членів.



Ця пропозиція відновлює дискусії, які розпочалися після міграційної кризи в ЄС у 2015 році, але тоді деякі країни не погодилися з такою ініціативою.



За новою пропозицією Єврокомісії буде запроваджено механізм примусового переселення нелегальних мігрантів. Якщо якась країна ЄС відмовиться брати участь у цьому процесі, вона буде зобов'язана сплатити штраф у розмірі 22 000 євро за кожного не прийнятого мігранта.



Під час переговорів польський постпред Анджей Садош зазначив, що Польща вже приймає 1 мільйон біженців з України під міжнародним захистом, і ЄС надав 200 мільйонів євро на допомогу їм.



Він підкреслив, що сума 22 000 євро за одного мігранта, яку планує стягувати Єврокомісія, нерозумно низька в порівнянні з виділеними коштами.



Загалом Єврокомісія пропонує переселити 30 000 мігрантів до інших країн ЄС, з можливістю збільшення цієї цифри до 120 000. Неофіційно повідомляється, що Франція та Німеччина виявили бажання переселити не менше 35 000 мігрантів.



Париж також заявив про недостатність суми 22 000 євро на одного мігранта. Однак деякі країни, включаючи Словаччину, Хорватію та Угорщину, підтримують позицію Польщі та висловлюють свою підтримку її аргументам.