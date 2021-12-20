Єгипетсько-російські відносини набирають обертів

12:02 16 грудень Київ, Україна

На минулих вихідних військово-морські сили Єгипту та Росії завершили спільні навчання «Міст дружби».



У заяві єгипетської армії йдеться, що спільні навчання стали «частиною відмінних відносин між Єгиптом та Росією з метою розширення співпраці та обміну досвідом між збройними силами обох країн».



У заяві йдеться, що навчання розпочалися з церемонії прийому російських військовослужбовців, які беруть участь у навчаннях, що проводилися на військово-морській базі в Олександрії Рас-Аль-Тін. Згідно з повідомленням, у навчаннях з обох боків взяли участь військово-морські підрозділи, фрегати, ракетні установки, кораблі допоміжного постачання та підрозділи ВМФ спеціального призначення.



На завершальному етапі навчань були присутні командувач ВМС Єгипту, віцеадмірал Ахмед Халед, заступник командувача Чорноморського флоту, віцеадмірал Аркадій Романов, посол Росії в Каїрі та воєначальники двох країн.



Спільні військові навчання Єгипту та Росії були не першими. Дві країни розпочали свої перші військово-морські навчання «Міст дружби» у 2015 році. З того часу щороку армії двох країн проводять спільні військові навчання. У 2021 році дві армії провели два навчання, перше – «Захисники дружби 5» – у жовтні. Друге, Міст Дружби, було минулого тижня між військово-морськими силами Єгипту та Росії.





Генерал Мохамед Закі, головнокомандувач Збройних сил Єгипту та міністр оборони та військового виробництва, та його російський колега Сергій Шойгу підписали протокол про співпрацю, який підняв єгипетсько-російські військові відносини на новий рівень. Закі сказав: «Єгипет бажає вивести військову співпрацю з Росією на новий рівень, і прогрес у нашій військовій співпраці, досягнутий за короткий період часу, підтверджує, що ми на правильному шляху. Ми дуже хочемо й надалі розвивати військову співпрацю між нашими двома країнами у всіх напрямках та у дусі взаємної довіри між нами».



Шойгу сказав, що зростаючі військові відносини між Москвою та Каїром відображають міцну дружбу та взаємну довіру між лідерами двох країн Володимиром Путіним та Абдель-Фаттахом Ас-Сісі. За його словами, протокол про співпрацю означає зміцнення військових зв'язків між Єгиптом та Росією у галузі військових навчань та сучасних озброєнь.



Місяць тому президенти Путін та Ас-Сісі розмовляли телефоном, під час розмови вони обговорили засоби активізації єгипетсько-російського співробітництва у військовій, економічній, діловій, промисловій та енергетичній галузях.



Прессекретар президента Бассам Раді сказав, що два президенти торкнулися важливості військових відносин між своїми країнами, а також останніх подій щодо атомної електростанції Дабаа, першої атомної станції Єгипту, розташованої неподалік Марса-Матруха, на схід від Олександрії.



Очікується, що електростанція, яку реалізує російська атомна енергетична корпорація «Росатом» відповідно до угоди, підписаної між Єгиптом та Росією у 2015 році, почне виробляти електроенергію у 2028 році.



Прем'єр-міністр Мустафа Мадбулі сказав, що проєкт Дабаа відображає нинішні міцні та стратегічні відносини між Єгиптом та Росією. "У Єгипту та Росії зараз стратегічні відносини, і вони відображають політичну координацію між двома країнами на найвищому рівні", - сказав Мадбулі.



Заява Мадбулі послідувала за єгипетсько-російським ядерним форумом, що завершився 7 грудня. Мадбулі сказав: «Росія завжди була надійним партнером Єгипту. Коли там був Радянський Союз, Росія допомогла Єгипту побудувати свій перший ядерний реактор в Аншасі у 1960-х», додавши, що «схоже, що історія повторюється, коли політичне керівництво Єгипту знову вирішило обрати Росію, щоб вона взяла на себе відповідальність за будівництво нового національного проєкту країни. – АЕС Дабаа – перша у своєму роді електростанція».



Мадбулі сказав, що ядерна енергія є основним джерелом чистої енергії, вільної від викидів вуглецю, які спричиняють забруднення в широкому масштабі. «Використання ядерної енергії та інших чистих джерел енергії є частиною нашого довгострокового плану розвитку, і ми вважаємо, що Росія є найкращим партнером у цьому відношенні через її великий досвід та навички у цій галузі», - сказав Мадбулі.



Директор з будівництва "Дабаа" Анатолій Ковтунов підтвердив, що роботи на заводі продовжуються. «Незважаючи на пандемію коронавірусу, роботи на Дабаа ніколи не припинялися, і перший реактор станції буде запущено у 2028 році відповідно до графіка».



Григорій Соснін, генеральний директор проєкту атомної електростанції в Дабаа, зазначив, що «чотири ядерні реактори, які утворюють АЕС у Дабаа, будуть третього покоління, які вважаються найновішими, кращими та безпечними у світі та відповідають найсучаснішим вимогам, сучасним міжнародним стандартам».



Соснін сказав, що Дабаа буде наріжним каменем стратегічних відносин між Єгиптом та Росією на багато років уперед. «Цей проєкт, спрямований на підвищення рівня життя в Єгипті, буде таким самим історичним, як Висока гребля, яку Росія допомогла Єгипту побудувати у 1960-х роках», - сказав Соснін.



Міністр енергетики Мохамед Шакер сказав, що проєкт Дабаа підніме єгипетсько-російські відносини «на нову висоту і що він багато означатиме для розвитку Єгипту, оскільки не тільки зміцнить потенціал країни в галузі чистої енергії, а й сприятиме підвищенню рівня енергоефективності».



Шейкер сказав, що метою єгипетсько-російського ядерного форуму є розгляд прогресу у реалізації Дабаа. «Між Управлінням атомних електростанцій Єгипту та корпорацією «Росатом» існує тісна координація щодо усунення перешкод, які можуть стати на шляху реалізації національного проєкту Дабаа, – сказав Шакер.



Ковтунов сказав, що Dabaa в цей час надає робочі місця 1000 робітників - єгиптянам і росіянам - і що до кінця 2022 року загальна кількість робітників на заводі досягне 5000, а до 2028 проєкт створить 30 000 робочих місць.



У ході телефонної розмови між Ас-Сісі та Путіним минулого місяця обидва лідери обмінялися думками про останні події, пов'язані зі створенням російської промислової зони у східній частині Порт-Саїда.



У липні влада Росії та Єгипетська економічна зона Суецького каналу (SCZone) підписали попередню угоду про розширення російської промислової зони в Суецькому каналі.



Російська зона відповідно до угоди буде розширена до східного Порт-Саїда та Айн-Сохни на площі п'ять мільйонів квадратних метрів.



Перший заступник міністра промисловості та торгівлі Росії Василь Осмаков заявив на російському торговому форумі цього тижня, що Росія почне фінансування будівництва своєї Російської зони наступного року. «Спочатку передбачалося, що будівництво розпочнеться у 2020 році, але було відкладено через пандемію Covid-19. Але ми серйозно ставимося до того, що будівництво розпочнеться у 2022 році».