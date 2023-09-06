Єгипет закупив 500 000 тонн російської пшениці через приватну угоду - ЗМІ

15:31 04 вересня Київ, Україна

Єгипетський державний покупець зерна придбав близько пів мільйона тонн російської пшениці під час приватної угоди, повідомляє Reuters.



Видання провело бесіди із чотирма трейдерами, які зуміли досягти угоди про нижчі ціни порівняно з пропозиціями на традиційних тендерах.



Слід зазначити, що минулого року Єгипет перейшов до прямих закупівель, відмовившись від тендерів після того, як війна в Україні порушила його торгові операції.



1 вересня Генеральне управління з постачання товарів Єгипту закупило приблизно 480 тисяч тонн російської пшениці у торгової компанії Solaris за ціною близько 270 доларів за тонну на умовах франко-завод. Це означає, що продавець надав доступ до товару на заводі, складі чи фірмі, а покупець самостійно здійснив його вивезення та доставку.



Трейдери, опитані Reuters, зазначають, що ціна може бути навіть нижчою за неофіційний мінімум, встановлений урядом росії для регулювання внутрішніх цін на пшеницю.