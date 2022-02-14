Єгипет відновив візовий збір для іноземних гостей

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Єгипет відновив візовий збір для туристів, до цього майже рік візовий збір не стягувався, тепер же при в'їзді доведеться платити 25 доларів.

Про це 19 травня повідомило видання Egypt Independent.



У минулому році Кабінет Міністрів країни схвалив пропозицію про звільнення туристів, які приїжджають на курорти Червоного моря, від сплати візових зборів під час пандемії.



Нагадаємо, пільговий період діяв з 1 листопада 2020 року по 30 квітня 2021 року. Працівники турфірм закликали уряд країни продовжити його до 1 листопада, однак збір відновили.



Для отримання візи мандрівникам необхідно представити закордонний паспорт, який буде діяти ще не менше пів року після візиту.

Отримати візу можна онлайн, оформивши і сплативши її не пізніш як за сім днів до поїздки, або після прибуття в країну.



Онлайн-віза може бути одноразовою (на 30 днів) або багаторазовою, що дозволяє їздити в Єгипет періодично протягом 180 днів.