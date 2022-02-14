Єгипет відновив візовий збір для іноземних гостей

Єгипет відновив візовий збір для туристів, до цього майже рік візовий збір не стягувався, тепер же при в'їзді доведеться платити 25 доларів.
Про це 19 травня повідомило видання Egypt Independent.
У минулому році Кабінет Міністрів країни схвалив пропозицію про звільнення туристів, які приїжджають на курорти Червоного моря, від сплати візових зборів під час пандемії.
Нагадаємо, пільговий період діяв з 1 листопада 2020 року по 30 квітня 2021 року. Працівники турфірм закликали уряд країни продовжити його до 1 листопада, однак збір відновили.
Для отримання візи мандрівникам необхідно представити закордонний паспорт, який буде діяти ще не менше пів року після візиту.
Отримати візу можна онлайн, оформивши і сплативши її не пізніш як за сім днів до поїздки, або після прибуття в країну.
Онлайн-віза може бути одноразовою (на 30 днів) або багаторазовою, що дозволяє їздити в Єгипет періодично протягом 180 днів.
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