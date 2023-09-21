Єгипет веде переговори про купівлю пшениці із Казахстану

Єгипетська влада перебуває на стадії переговорів з банком з Абу-Дабі, ОАЕ, про надання кредитної лінії для закупівлі пшениці з Казахстану замість традиційних поставок з росії, передає Reuters.
Цей хід може надати Єгипту більш доступну альтернативу російській пшениці, після того як росія заблокувала угоду про постачання зерна за ціною, нижчою від неофіційно встановленої мінімальної ціни.
На даний момент переговори щодо кредитної угоди знаходяться на ранній стадії, ведеться обговорення ціни, обсягу поставок пшениці та умов кредиту.
Генеральне управління з постачання сировинних товарів (GASC), державний закупник зерна в Єгипті, наразі веде переговори про ціну, яка може бути нижчою за встановлену росією неофіційну мінімальну ціну в $270 за метричну тонну на тендері.
Російські постачальники пшениці та GASC зіткнулися з проблемою неофіційно встановленої мінімальної ціни, яка стала перепоною для укладання угод, особливо після збільшення продажів російської пшениці в Єгипті після початку вторгнення в Україну в 2022 році.
Цей хід може надати Єгипту більш доступну альтернативу російській пшениці, після того як росія заблокувала угоду про постачання зерна за ціною, нижчою від неофіційно встановленої мінімальної ціни.
На даний момент переговори щодо кредитної угоди знаходяться на ранній стадії, ведеться обговорення ціни, обсягу поставок пшениці та умов кредиту.
Генеральне управління з постачання сировинних товарів (GASC), державний закупник зерна в Єгипті, наразі веде переговори про ціну, яка може бути нижчою за встановлену росією неофіційну мінімальну ціну в $270 за метричну тонну на тендері.
Російські постачальники пшениці та GASC зіткнулися з проблемою неофіційно встановленої мінімальної ціни, яка стала перепоною для укладання угод, особливо після збільшення продажів російської пшениці в Єгипті після початку вторгнення в Україну в 2022 році.
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