Єгипет: шість дівчаток-підлітків загинули під час пожежі в СІЗО

20:09 04 червень Київ, Україна

У центрі тимчасового утримання під вартою для неповнолітніх в Каїрі сталася пожежа, в результаті якої загинули 6 дівчаток-підлітків, 19 отримали поранення.



Пожежа спалахнула в ніч на п'ятницю в районі Аль-Марг і була згашена лише через дві години, повідомив AFP співробітник служби безпеки.

"Займання сталося через коротке замикання в дитячій палаті СІЗО", - говориться в повідомленні.

Вогонь практично знищив одне крило слідчого ізолятора, протягом декількох годин його взяли під контроль працівники цивільної оборони. Прокуратура почала розслідування причин пожежі з допиту тих, хто вижили.

Офіційних даних від влади про причини і наслідки інциденту поки немає. Проте прокуратура Єгипту вже заявила про те, що начальник установи, в якій знаходиться близько 200 дівчаток віком від 14 до 17 років, був негайно затриманий.

Смертельні пожежі - звичайна справа в Єгипті, де багато будинків занепали і знаходяться в украй поганому стані, відзначає AFP.