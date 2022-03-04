Єгипет: шість дівчаток-підлітків загинули під час пожежі в СІЗО

У центрі тимчасового утримання під вартою для неповнолітніх в Каїрі сталася пожежа, в результаті якої загинули 6 дівчаток-підлітків, 19 отримали поранення.
Пожежа спалахнула в ніч на п'ятницю в районі Аль-Марг і була згашена лише через дві години, повідомив AFP співробітник служби безпеки.
Вогонь практично знищив одне крило слідчого ізолятора, протягом декількох годин його взяли під контроль працівники цивільної оборони. Прокуратура почала розслідування причин пожежі з допиту тих, хто вижили.
Офіційних даних від влади про причини і наслідки інциденту поки немає. Проте прокуратура Єгипту вже заявила про те, що начальник установи, в якій знаходиться близько 200 дівчаток віком від 14 до 17 років, був негайно затриманий.
Смертельні пожежі - звичайна справа в Єгипті, де багато будинків занепали і знаходяться в украй поганому стані, відзначає AFP.
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