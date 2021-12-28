Єгипет: з рейок зійшли пасажирські вагони, загинули 11 осіб

У пасажирського поїзда, що слідував до єгипетського міста Мансура, на повному ходу зійшли з рейок чотири вагони. В результаті аварії близько сотні травмованих і мінімум одинадцять загиблих.
Про це повідомляє Daily Mail.
Пригода сталася близько 16-ї години у неділю, 18 квітня, в провінції Кальюбія, на північ від Каїра, йдеться в заяві адміністрації залізниці. Поїзд прямував в місто Мансура зі столиці країни, коли вагони зійшли з рейок.
До місця аварії прибули 60 карет швидкої допомоги, які госпіталізували постраждалих.
Причина аварії поки невідома. Розпочато розслідування.
Пригода сталася близько 16-ї години у неділю, 18 квітня, в провінції Кальюбія, на північ від Каїра, йдеться в заяві адміністрації залізниці. Поїзд прямував в місто Мансура зі столиці країни, коли вагони зійшли з рейок.
До місця аварії прибули 60 карет швидкої допомоги, які госпіталізували постраждалих.
Причина аварії поки невідома. Розпочато розслідування.
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