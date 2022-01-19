Єгипет з 6 травня "закривається" на локдаун

08:12 06 травень Київ, Україна

Високий рівень інфікування коронавірусом в Єгипті змусив керівництво країни ввести загальний локдаун з 6 по 20 травня.

Про це повідомляє Reuters.



У спеціальному телезверненні до нації виступив прем'єр-міністр країни Мустафа Мадбулі. Він заявив, що локдаун вводиться на два тижні з четверга, 6 травня. У цей період не будуть працювати торгові центри, магазини, ресторани.



Також під заборону потрапили масові зібрання і концерти. Пляжі і парки будуть закриті з 12 по 16 травня.

"Уряд глибоко стурбований тим, що громадяни не повністю дотримуються запобіжних заходів щодо свого здоров'я і здоров'я навколишніх. Ми бачимо, що інфекція вражає цілі сім'ї, коли одна людина захворює, вона заражає всіх своїх рідних і близьких", - сказав прем'єр-міністр.

Мадбулі нагадав про те, що необхідно мати захисні маски на обличчі і додав, що влада вже оштрафувала 1,7 млн осіб на 50 єгипетських фунтів (3 долари) за недотримання маскового режиму.