Єгипет з 6 травня "закривається" на локдаун

Високий рівень інфікування коронавірусом в Єгипті змусив керівництво країни ввести загальний локдаун з 6 по 20 травня.
Про це повідомляє Reuters.
У спеціальному телезверненні до нації виступив прем'єр-міністр країни Мустафа Мадбулі. Він заявив, що локдаун вводиться на два тижні з четверга, 6 травня. У цей період не будуть працювати торгові центри, магазини, ресторани.
Також під заборону потрапили масові зібрання і концерти. Пляжі і парки будуть закриті з 12 по 16 травня.
У спеціальному телезверненні до нації виступив прем'єр-міністр країни Мустафа Мадбулі. Він заявив, що локдаун вводиться на два тижні з четверга, 6 травня. У цей період не будуть працювати торгові центри, магазини, ресторани.
Також під заборону потрапили масові зібрання і концерти. Пляжі і парки будуть закриті з 12 по 16 травня.
Мадбулі нагадав про те, що необхідно мати захисні маски на обличчі і додав, що влада вже оштрафувала 1,7 млн осіб на 50 єгипетських фунтів (3 долари) за недотримання маскового режиму.
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