Єгипет відмовляється відкрити коридори для біженців із Сектору Гази — Reuters

Влада Єгипту відмовляється відкрити коридори для цивільних біженців із Сектору Гази. При цьому Єгипет обговорив зі Сполученими Штатами та іншими країнами плани надання гуманітарної допомоги мешканцям анклаву через кордон.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на єгипетські джерела в органах безпеки.
Контрольно-пропускний пункт між Газою та Єгиптом закрито після ізраїльських ударів, нагадують в агентстві.
Одне із джерел в єгипетських органах безпеки повідомило, що Єгипет відкинув ідею безпечних коридорів для цивільного населення, щоб захистити "право палестинців на свою справу та свою землю".
Як зазначає агентство, Єгипет вже давно обмежує в'їзд мешканців Гази на свою територію навіть під час найзапекліших конфліктів. Каїр, який часто виступає посередником між Ізраїлем та палестинцями, завжди наполягає на тому, щоб обидві сторони вирішували конфлікти в межах своїх кордонів, стверджуючи, що тільки так палестинці можуть забезпечити своє право на державність.
Раніше радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що США проводять консультації з Ізраїлем та Єгиптом з приводу ідеї безпечного проходу для цивільного населення з Гази, яка зазнала масованої ізраїльської атаки у відповідь на вторгнення бойовиків ХАМАСу на територію Ізраїлю. Ці консультації продовжуються, заявив у середу держсекретар США Ентоні Блінкен.
Контрольно-пропускний пункт між Газою та Єгиптом закрито після ізраїльських ударів, нагадують в агентстві.
Одне із джерел в єгипетських органах безпеки повідомило, що Єгипет відкинув ідею безпечних коридорів для цивільного населення, щоб захистити "право палестинців на свою справу та свою землю".
Як зазначає агентство, Єгипет вже давно обмежує в'їзд мешканців Гази на свою територію навіть під час найзапекліших конфліктів. Каїр, який часто виступає посередником між Ізраїлем та палестинцями, завжди наполягає на тому, щоб обидві сторони вирішували конфлікти в межах своїх кордонів, стверджуючи, що тільки так палестинці можуть забезпечити своє право на державність.
Раніше радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що США проводять консультації з Ізраїлем та Єгиптом з приводу ідеї безпечного проходу для цивільного населення з Гази, яка зазнала масованої ізраїльської атаки у відповідь на вторгнення бойовиків ХАМАСу на територію Ізраїлю. Ці консультації продовжуються, заявив у середу держсекретар США Ентоні Блінкен.
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