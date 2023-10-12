Єгипет відмовляється відкрити коридори для біженців із Сектору Гази — Reuters

15:33 12 жовтня Київ, Україна

Влада Єгипту відмовляється відкрити коридори для цивільних біженців із Сектору Гази. При цьому Єгипет обговорив зі Сполученими Штатами та іншими країнами плани надання гуманітарної допомоги мешканцям анклаву через кордон.