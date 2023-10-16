Єгипет має намір провести міжнародний саміт через бойові дії між Ізраїлем та ХАМАС

08:04 16 жовтня Київ, Україна

Єгипет надіслав запрошення на проведення міжнародного регіонального саміту для обговорення ситуації, пов'язаної з бойовими діями між Ізраїлем та ХАМАС

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на заяву президента Єгипту.



Зокрема, у заяві президента Єгипту, який містить резолюцію Ради національної безпеки країни, йдеться, що Єгипет прагне налаштувати комунікацію з регіональними та міжнародними гуманітарними організаціями, щоб доставити необхідну допомогу до Сектору Гази.



Єгипет готовий докласти будь-яких зусиль, щоб заспокоїти поточну ситуацію, пов'язану з бойовими діями між Ізраїлем і ХАМАС, сказав президент Єгипту, також зазначивши, що національна безпека країни є "червоною лінією" і що не буде "ніякого самозадоволення" в її захисті.



У той самий час докладніша інформація про те, хто був запрошений і коли це може статися, поки не надається.