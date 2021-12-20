Єгипет: позбавлення волі за відео в TikTok і Instagram

20:38 28 липень Київ, Україна

За звинуваченням в аморальності і торгівлі людьми, єгипетська влада засудили п'ятьох дівчат-блогерів до 2 років позбавлення волі і зобов'язали виплатити штраф.

TikTok



Кожна з дівчат повинна заплатити 300 тисяч єгипетських фунтів штрафу ($ 19 тис).



Дівчат звинуватили в порушенні «принципів і цінностей мусульманського народу Єгипту». На думку суду, вони нібито заохочували інших жінок співпрацювати з ними за гроші.



Зокрема, Мавада Аль-Адхам засуджена за публікацію «непристойних відео і фотографій». У неї було більше двох мільйонів передплатників у TikTok і Instagram. За словами її адвоката, вирок буде оскаржений.



20-річну студентку Каїрського університету Ханін Хоссам звинуватили в тому, що вона знайомила чоловіків і жінок через відеододаток і отримувала за це грошову винагороду. У неї було близько мільйона передплатників в TikTok і Instagram.



Такі заходи прийняті з-за відео в Instagram Кожна з дівчат повинна заплатити 300 тисяч єгипетських фунтів штрафу ($ 19 тис).Дівчат звинуватили в порушенні «принципів і цінностей мусульманського народу Єгипту». На думку суду, вони нібито заохочували інших жінок співпрацювати з ними за гроші.Зокрема, Мавада Аль-Адхам засуджена за публікацію «непристойних відео і фотографій». У неї було більше двох мільйонів передплатників у TikTok і Instagram. За словами її адвоката, вирок буде оскаржений.20-річну студентку Каїрського університету Ханін Хоссам звинуватили в тому, що вона знайомила чоловіків і жінок через відеододаток і отримувала за це грошову винагороду. У неї було близько мільйона передплатників в TikTok і Instagram.

Хоссам була затримана ще в квітні в зв'язку з відеокліпом, який, на думку слідства, є непристойним. У ньому вона розповідала, як жінки можуть заробити до 3 тисяч доларів, транслюючи відео в обмін на гроші. Єгипетська влада розцінили це як просування секс-послуг. У червні її звільнили під заставу, але знову затримали після того, як слідство надало «нові докази».

Решту трьох дівчат звинуватили в допомозі Хоссам і Аль-Адхам в введенні акаунтів.



Правозахисники і користувачі соцмереж запустили кампанію на захист заарештованих дівчат, назвавши їх переслідування «порушенням свободи думки і самовираження».



Депутати єгипетського парламенту вимагають від влади заборонити в країні поширення відео через соціальну мережу TikTok. На їхню думку, вона пропагує наготу і аморальність.