Єфремов виплатив компенсацію родині загиблого в ДТП

20:48 01 жовтень Київ, Україна

Винний у смертельній ДТП Михайло Єфремов виплатив 800 тис. рублів моральної шкоди сім'ї загиблого Сергія Захарова.

Про це у четвер, 1 жовтня, повідомили в Пресненському суді Москви.

"На адресу суду надійшла апеляційна скарга Михайла Єфремова, в якій повідомляється про те, що засудженим було відшкодовано моральну шкоду потерпілому Захарову В.С. в розмірі 800 000 рублів", - цитують російські мас-медіа московський суд.

На самому початку вересня Пресненський суд Москви визнав Єфремова винним в скоєнні ДТП зі смертельними наслідками та засудив актора до восьми років позбавлення волі. Після оголошення вироку Єфремов заявив, що адвокат Ельман Пашаєв його підставив.



Актор визнав свою провину на засіданні 3 вересня. Його адвокат заявив, що підсудний готовий сісти у в'язницю і вже навіть зібрав речі.



Як повідомлялося, ДТП за участю російської зірки кіно сталася в центрі Москви увечері 8 червня. В результаті аварії помер чоловік, а в крові артиста виявили алкоголь і сліди наркотиків.