Єфремов виплатив компенсацію родині загиблого в ДТП

Винний у смертельній ДТП Михайло Єфремов виплатив 800 тис. рублів моральної шкоди сім'ї загиблого Сергія Захарова.
Про це у четвер, 1 жовтня, повідомили в Пресненському суді Москви.
На самому початку вересня Пресненський суд Москви визнав Єфремова винним в скоєнні ДТП зі смертельними наслідками та засудив актора до восьми років позбавлення волі. Після оголошення вироку Єфремов заявив, що адвокат Ельман Пашаєв його підставив.
Актор визнав свою провину на засіданні 3 вересня. Його адвокат заявив, що підсудний готовий сісти у в'язницю і вже навіть зібрав речі.
Як повідомлялося, ДТП за участю російської зірки кіно сталася в центрі Москви увечері 8 червня. В результаті аварії помер чоловік, а в крові артиста виявили алкоголь і сліди наркотиків.
Актор визнав свою провину на засіданні 3 вересня. Його адвокат заявив, що підсудний готовий сісти у в'язницю і вже навіть зібрав речі.
Як повідомлялося, ДТП за участю російської зірки кіно сталася в центрі Москви увечері 8 червня. В результаті аварії помер чоловік, а в крові артиста виявили алкоголь і сліди наркотиків.
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