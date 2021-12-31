









Ефіопія створить комісію з національного діалогу 08:55 31 грудень Київ, Україна



Держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори з президентом Кенії Ухуру Кеньяттою щодо ситуації в Ефіопії, про це повідомив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

"Вони погодилися з необхідністю припинення бойових дій, забезпеченням Штатам безперешкодного гуманітарного доступу, припинення в країні порушень прав людини та врегулювання конфлікту шляхом переговорів", - сказав Прайс.



Але офіційні особи Ефіопії продовжують протестувати проти втручання США та інших західних країн у внутрішні справи країни.



«Ці (західні) країни, особливо США, підтримують Фронт звільнення народу тиграй, а також чинять різний тиск на Ефіопію», - заявив співробітник канцелярії прем'єр-міністра Ефіопії Задіг Абрха.



Федеральна армія Ефіопії та її союзні сили останніми тижнями відбили частину районів у районі Амхара та Афар, які з липня перебували в руках сил Тиграю.



За повідомленнями груп допомоги, війна Ефіопії призвела до загибелі десятків тисяч людей і переміщення мільйонів інших, внаслідок чого сотні тисяч опинилися в умовах голоду в регіоні Тиграй.



Обидві сторони конфлікту звинувачуються у масових зловживаннях, убивствах та сексуальному насильстві.

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