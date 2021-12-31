Ефіопія створить комісію з національного діалогу
08:55 31 грудень Київ, Україна
Держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори з президентом Кенії Ухуру Кеньяттою щодо ситуації в Ефіопії, про це повідомив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс.
"Вони погодилися з необхідністю припинення бойових дій, забезпеченням Штатам безперешкодного гуманітарного доступу, припинення в країні порушень прав людини та врегулювання конфлікту шляхом переговорів", - сказав Прайс.
Але офіційні особи Ефіопії продовжують протестувати проти втручання США та інших західних країн у внутрішні справи країни.
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