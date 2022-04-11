Ефіопія: бойовики напали на автобус, загинули 34 людини

Уже не перший напад бойовиків відбувається в Ефіопії, цього разу нападу зазнав пасажирський автобус з людьми на борту.
Про це йдеться в заяві Комісії з прав людини при парламенті Ефіопії, пише "Синьхуа".
За даними Комісії з прав людини при парламенті Ефіопії, крім атаки на пасажирський автобус, бойовики також напали на інші райони в Бенішангул-Гумуз. Уряд країни вже направив загони силових структур в цей регіон. Однак, відомство не розкрило інформацію щодо осіб терористів, а також деталі нападу.
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