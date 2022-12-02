Едвард Сноуден склав присягу і отримав російський паспорт — ЗМІ

18:01 02 грудня Київ, Україна

Екс-співробітник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден склав присягу і отримав російський паспорт. Про це повідомляє російське інформагентство "ТАРС" із посиланням на адвоката Сноудена Анатолія Кучерена.

"Так, отримав (паспорт - ред.). Склав присягу", - сказав адвокат.

Він також повідомив, що бачився зі Сноуденом напередодні та сказав, що у нього все добре.



Наприкінці вересня було опубліковано указ президента Росії, згідно з яким екс-співробітника Агентства національної безпеки США Едварда Сноудена прийнято в громадянство Росії.



У 2017 році Сноуден і американська спортсменка і блогер Ліндсі Міллс одружилися в Москві. Кучерена розповів, що дружина Сноудена теж подає заяву на отримання громадянства Росії.



Хто такий Едвард Сноуден

Едвард Сноуден колишній працівник Агентства національної безпеки (АНБ), який у 2013 році передав ЗМІ інформацію про програму PRISM, яка займалася збиранням та обробкою даних із телефонів людей. Програма була щонайменше з 2007 року, але весь час була таємницею.



З переданих Сноуденом матеріалів з'ясувалося: PRISM мала доступ до електронної пошти, акаунтів у соцмережах, електронних пристроїв та телефонних дзвінків усіх американців. І якщо спочатку передбачалося, що програму використовуватимуть для стеження лише за іноземцями, принаймні з 2010-го такі обмеження вже не діяли.



У США Сноудена заочно звинуватили у шпигунстві та викраденні держвласності. Сноуден спочатку втік із США у Гонконг, та був – у Росії.





