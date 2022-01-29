Єдиний день голосування в Росії проходить протягом трьох днів

В цьому році в РФ вибори різних рівнів проходять по-новому. Хоча достроково голосувати почали ще 11 і 12 вересня, єдиний день голосування в Росії почався сьогодні, 13 вересня. За повідомленням РІА Новини, ЦВК РФ відзвітувала про відкриття в країні більше ніж 56 тисяч виборчих дільниць.

Одним з перших регіонів «неосяжної», де почався єдиний день голосування, став Камчатський край, де вибирають губернатора регіону.

Повідомляється, що в поточному році проходять понад дев'ять тисяч виборчих кампаній всіх рівнів у 83 суб'єктах Російської Федерації (крім Санкт-Петербурга та Кабардино-Балкарії).

Як зазначається, після виборів будуть заміщені більш ніж 78 тисяч депутатських мандатів і виборних посад.

Також у 20 російських регіонах проходять вибори вищих посадових осіб.

Нагадаємо, в п'ятницю в Росії стартували вибори в регіонах, які вперше проходять в новому форматі. Тепер проголосувати можна буде протягом трьох днів, а не тільки в неділю.

Раніше Центральна виборча комісія України затвердила суму застави для кандидатів на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня.