Єдина електростанція у Секторі Гази припинила роботу

16:41 11 жовтня Київ, Україна

У Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо.

Про це повідомляють BBC та CNBC.



Міністерство енергетики Гази заявило, що після того, як паливо на електростанції закінчилося, 2 мільйони жителів регіону можуть залишитися без електропостачання.



Раніше 11 жовтня повідомлялося, що дизельний завод має достатньо запасів палива, щоб залишатися в роботі ще на 10-12 годин.



Як пише The Washington Post, двома основними джерелами електроенергії в Газі є ізраїльська електроенергетична компанія, що постачає електроенергію через 10 ліній, і електростанція в Газі, яка часто працює з частковою потужністю через неефективне дизельне паливо. Електрика з Єгипту вже багато років не постачається.



9 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив про "повну облогу" Сектору Гази в рамках боротьби з терористичним угрупованням ХАМАС - зокрема про знеструмлення регіону.