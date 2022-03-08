«Єдина Росія» пропонує націоналізувати західні компанії, що йдуть з ринку РФ

19:16 07 березень Київ, Україна

Партія «Єдина Росія» пропонує націоналізувати активи західних компаній, які повідомляють про припинення виробництва в Росії на тлі війни в Україні.



Як заявив секретар Генради партії Андрій Турчак, такі дії західних компаній є не чим іншим, як навмисним банкрутством.



Захід розв'язав проти Росії санкційну війну, до якої включилися як уряди, так і приватні компанії. Деякі з них оголошують про свій вихід із бізнесу в Росії та закриття своїх підприємств. У всіх випадках йдеться про суто політичне рішення. Ціна якого — велика кількість звільнених російських робітників. Не кажучи вже про те, що такими діями ці компанії підривають свою економіку, діють за принципом «бджоли проти меду».



Це справжня війна, і вже не проти Росії загалом, а проти громадян. Дивитися на це байдуже ми не будемо. Ми вживемо жорстких заходів у відповідь, діючи за законами воєнного часу.