Джонсон претендує на пост прем'єр-міністра Британії - ЗМІ

10:36 22 жовтня Київ, Україна

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон має намір взяти участь у боротьбі за посаду голови Консервативної партії. Про це заявило видання Sky News з посиланням на депутата від консерваторів Джеймса Даддріджа.

За його словами, він розмовляв телефоном із Джонсоном. Останній повідомив, що збирається взяти участь у виборах на посаду голови консерваторів і, відповідно, прем'єр-міністра Британії.

Колишній прем'єр-міністр запевнив, що "готовий до цього".

Цим питанням він візьметься після того, як повернеться з відпустки на Карибах, додав Даддрідж.

За словами депутата, Джонсон відповів йому на запитання щодо планів участі у виборах наступним чином: "Я збираюся це зробити".

Нагадаємо, британські ЗМІ раніше прогнозували, що Борис Джонсон має намір боротися за пост глави уряду Великої Британії після відставки Ліз Трасс.