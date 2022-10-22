Джонсон претендує на пост прем'єр-міністра Британії - ЗМІ

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон має намір взяти участь у боротьбі за посаду голови Консервативної партії. Про це заявило видання Sky News з посиланням на депутата від консерваторів Джеймса Даддріджа.
За його словами, він розмовляв телефоном із Джонсоном. Останній повідомив, що збирається взяти участь у виборах на посаду голови консерваторів і, відповідно, прем'єр-міністра Британії.
Колишній прем'єр-міністр запевнив, що "готовий до цього".
Цим питанням він візьметься після того, як повернеться з відпустки на Карибах, додав Даддрідж.
За словами депутата, Джонсон відповів йому на запитання щодо планів участі у виборах наступним чином: "Я збираюся це зробити".
Нагадаємо, британські ЗМІ раніше прогнозували, що Борис Джонсон має намір боротися за пост глави уряду Великої Британії після відставки Ліз Трасс.
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