Джонсон застеріг Європу від зростаючої залежності від російського газу

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон вказав на все більшу залежність Європи від російського газу в умовах зростаючого протистояння Росії та Заходу.
Джонсон окремо підкреслив необхідність підтримувати Україну на тлі гучних застережень, зокрема, з боку США про нові ознаки російської загрози Києву.
У промові в Лондоні 15 листопада Джонсон зосереджувався на проблемах клімату в контексті глобальної безпеки та ролі Великобританії як господарки нещодавнього кліматичного саміту COP-26.
Борис Джонсон говорив, що виклики, перед якими постало людство, потрібно вирішувати «об'єднуючись навколо науки, безпеки та цінностей, фінансів та дипломатії і насамперед людей».
Він зазначив, що «деякі країни просто не будуть розвиватися у бік вільних ринкових демократій», і з ними потрібно мати «найдружніші та прагматичні відносини», а при цьому «тісніше працювати з тими, хто це робить і поділяє наші цінності та інстинкти».
«Отже, коли ми говоримо, що підтримуємо суверенітет і цілісність України, то це не тому, що ми хочемо бути противниками Росії, чи що ми хочемо якось стратегічно оточити, чи підірвати її... А тому, що ми маємо зобов'язання перед принципами демократії та свободи, які зараз поділяються на величезній більшості Європейського континенту», - сказав Борис Джонсон.
Саме потребою захисту згаданих засад керівник британського уряду пояснив те, що він назвав «негайною відповіддю» Лондона, «коли наші польські друзі попросили допомогу, щоб упоратися зі свідомо створеною кризою на їхньому кордоні з Білоруссю».
Джонсон також застеріг, що Європі доведеться вирішувати проблему дедалі більшої залежності від енергоносіїв із Росії.
«Ми сподіваємося, і я сподіваюся, що інші європейські країни визнають, що незабаром доведеться обирати між російським газом та підтримкою України та захистом справи миру та стабільності», - заявив Джонсон, прирівнявши енергозалежність до наркотичної залежності.
За даними європейської статистичної служби Eurostat, Росія є найбільшим постачальником газу до Європейського Союзу – 43,4% (дані 2020 року), а за нею Норвегія – 20%, Алжир – 12% та інші країни, у тому числі США – 5%.
Застереження з Лондона пролунало в той час, як Німеччина визначається з умовами дозволу на початок використання нового газопроводу Північний потік-2, який постачатиме газ із Росії дном Балтійського моря до німецького узбережжя.
США та деякі інші країни багаторазово і голосно висловилися проти нового газопроводу, який, на думку критиків, даватиме Москві ще більші важелі маніпулювання енергією для політичного впливу на країни Європи.
Джонсон окремо підкреслив необхідність підтримувати Україну на тлі гучних застережень, зокрема, з боку США про нові ознаки російської загрози Києву.
У промові в Лондоні 15 листопада Джонсон зосереджувався на проблемах клімату в контексті глобальної безпеки та ролі Великобританії як господарки нещодавнього кліматичного саміту COP-26.
Борис Джонсон говорив, що виклики, перед якими постало людство, потрібно вирішувати «об'єднуючись навколо науки, безпеки та цінностей, фінансів та дипломатії і насамперед людей».
Він зазначив, що «деякі країни просто не будуть розвиватися у бік вільних ринкових демократій», і з ними потрібно мати «найдружніші та прагматичні відносини», а при цьому «тісніше працювати з тими, хто це робить і поділяє наші цінності та інстинкти».
«Отже, коли ми говоримо, що підтримуємо суверенітет і цілісність України, то це не тому, що ми хочемо бути противниками Росії, чи що ми хочемо якось стратегічно оточити, чи підірвати її... А тому, що ми маємо зобов'язання перед принципами демократії та свободи, які зараз поділяються на величезній більшості Європейського континенту», - сказав Борис Джонсон.
Саме потребою захисту згаданих засад керівник британського уряду пояснив те, що він назвав «негайною відповіддю» Лондона, «коли наші польські друзі попросили допомогу, щоб упоратися зі свідомо створеною кризою на їхньому кордоні з Білоруссю».
Джонсон також застеріг, що Європі доведеться вирішувати проблему дедалі більшої залежності від енергоносіїв із Росії.
«Ми сподіваємося, і я сподіваюся, що інші європейські країни визнають, що незабаром доведеться обирати між російським газом та підтримкою України та захистом справи миру та стабільності», - заявив Джонсон, прирівнявши енергозалежність до наркотичної залежності.
За даними європейської статистичної служби Eurostat, Росія є найбільшим постачальником газу до Європейського Союзу – 43,4% (дані 2020 року), а за нею Норвегія – 20%, Алжир – 12% та інші країни, у тому числі США – 5%.
Застереження з Лондона пролунало в той час, як Німеччина визначається з умовами дозволу на початок використання нового газопроводу Північний потік-2, який постачатиме газ із Росії дном Балтійського моря до німецького узбережжя.
США та деякі інші країни багаторазово і голосно висловилися проти нового газопроводу, який, на думку критиків, даватиме Москві ще більші важелі маніпулювання енергією для політичного впливу на країни Європи.
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