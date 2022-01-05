Джоан Роулінг звинуватили в антисемітизмі через образи гоблінів у фільмах про Гаррі Поттера

14:22 05 січень Київ, Україна

Британську письменницю Джоан Роулінг звинуватив у антисемітизмі американський телеведучий, комік, актор та письменник Джон Стюарт. Причиною звинувачень стали образи героїв фільму про Гаррі Поттера – гобліни, що працюють у вигаданому банку Грінготтс.



Про це повідомляє The Hollywood Reporter.



Грінготтс – банк із серії книг про Гаррі Поттера, в якому зберігають свої гроші та інші цінні речі чаклуни.



Стюарт звернув увагу на кінообрази гоблінів, що працюють у банку. Він зазначив, що йому та його знайомим вони нагадують карикатури з антисемітської книги Протоколи сіоністських мудреців, надрукованої ще на початку 19 століття.

“Це чарівний світ. Ми можемо їздити на драконах, у вас може бути домашня сова, але хто має керувати банком? Євреї», – обурюється письменник.

Звернули увагу на образи кіногероїв та користувачі соцмереж. Так, у Твіттері активіст Рафаель Шимунов написав, що під роликами зі сценами з банку Грінготтс на Ютубі користувачі залишають чимало антисемітських коментарів.



Раніше актор Піт Девідсон під час запису шоу Saturday Night Live також звертав увагу на образи гоблінів із Грінготтса.

"Я почав думати про фантастичний світ, який вона створила. Ліси контролюють кентаври, школами керують чарівники та примари. Але хто ж контролює банки? Євреї, звісно! Маленькі великоносі євреї-гобліни. Я можу це сказати, адже я сам, як ви бачите, наполовину гоблін», - сказав Девідсон.

Нагадаємо, що вже кілька років Роулінг звинувачують у трансфобії, а сама вона стверджує, що почала отримувати погрози. Причиною звинувачень стали численні висловлювання письменниці у Твіттері та сюжети її книг. Так, у центрі однієї з них знаходиться серійний убивця, який перевдягається у жіночу сукню, щоб здаватися своїм жертвам менш небезпечним. Це, на думку критиків, транслює поширене серед частини трансфобів упередження, що трансжінки загрожують безпеці інших жінок.



Роулінг відкидає звинувачення та наполягає, що лише дбає про права жінок.