Джо Байден проти найближчого вступу України до НАТО

Як заявив у своєму інтерв'ю CNN президент США Джо Байден, наразі не можна розглядати питання щодо вступу України до НАТО. Про членство України в Північноатлантичний Альянс може бути розглянуте лише після закінчення війни.
Водночас Байден наголосив, що США та союзники по НАТО продовжуватимуть забезпечувати президента Володимира Зеленського та сили оборони України озброєнням, необхідним для припинення війни з росією.
Сполучені Штати Америки можуть надати Україні гарантії безпеки за аналогією з Ізраїлем, які не передбачають вступу до Північноатлантичного альянсу (НАТО).
Раніше український президент Володимир Зеленський закликав американського лідера Джо Байдена запросити Україну в НАТО зараз, навіть якщо стати членом Альянсу, вона зможе лише після закінчення війни з росією.
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