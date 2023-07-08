Джо Байден проти найближчого вступу України до НАТО

07:09 08 липня Київ, Україна

Як заявив у своєму інтерв'ю CNN президент США Джо Байден, наразі не можна розглядати питання щодо вступу України до НАТО. Про членство України в Північноатлантичний Альянс може бути розглянуте лише після закінчення війни.

"Україна не готова до членства в НАТО зараз, у розпал війни. Серед членів Альянсу немає одностайності щодо ухвалення України до НАТО зараз", - сказав він.

Водночас Байден наголосив, що США та союзники по НАТО продовжуватимуть забезпечувати президента Володимира Зеленського та сили оборони України озброєнням, необхідним для припинення війни з росією.

Сполучені Штати Америки можуть надати Україні гарантії безпеки за аналогією з Ізраїлем, які не передбачають вступу до Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Раніше український президент Володимир Зеленський закликав американського лідера Джо Байдена запросити Україну в НАТО зараз, навіть якщо стати членом Альянсу, вона зможе лише після закінчення війни з росією.