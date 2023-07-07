Джо Байден схвалив передачу касетних боєприпасів Україні

12:59 07 липня Київ, Україна

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден схвалив передачу Україні касетних боєприпасів.

Про це інформує газета The Washington Post, офіційне оголошення про надання допомоги має бути зроблене сьогодні, 7 липня.

Відповідно до цього рішення, Конгрес США має вилучити касетні боєприпаси з наявних оборонних запасів країни.

Видання зазначає, що це рішення було ухвалене у світлі зростаючої тривоги щодо затримки контрнаступу з боку України та скорочення західних запасів звичайної артилерії.