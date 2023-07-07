Джо Байден схвалив передачу касетних боєприпасів Україні

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден схвалив передачу Україні касетних боєприпасів.
Про це інформує газета The Washington Post, офіційне оголошення про надання допомоги має бути зроблене сьогодні, 7 липня.
Відповідно до цього рішення, Конгрес США має вилучити касетні боєприпаси з наявних оборонних запасів країни.
Видання зазначає, що це рішення було ухвалене у світлі зростаючої тривоги щодо затримки контрнаступу з боку України та скорочення західних запасів звичайної артилерії.
Про це інформує газета The Washington Post, офіційне оголошення про надання допомоги має бути зроблене сьогодні, 7 липня.
Відповідно до цього рішення, Конгрес США має вилучити касетні боєприпаси з наявних оборонних запасів країни.
Видання зазначає, що це рішення було ухвалене у світлі зростаючої тривоги щодо затримки контрнаступу з боку України та скорочення західних запасів звичайної артилерії.
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