Джо Байден: розширити санкції щодо підручних Лукашенка і заморозити рахунки в офшорах

05:28 28 жовтня Київ, Україна

Джо Байден переконаний, що зупинити масові заворушення і політичну анархію в Білорусі можливо тільки шляхом розширення і посилення санкцій щодо Олександра Лукашенка і його оточення.

Про це у вівторок, 27 жовтня, повідомило агентство Reuters.

"Міжнародна спільнота повинна значно розширити санкції щодо підручних Лукашенка і заморозити рахунки в офшорах, де вони зберігають свої вкрадені багатства", - зазначив американський демократ.

Також Байден пообіцяв, що в разі перемоги на президентських виборах він буде співпрацювати з європейськими партнерами "з метою виробити план економічної підтримки для дійсно суверенної, демократичної Білорусі".

Крім того, кандидат має намір виступати разом з лідером опозиції Білорусі Світланою Тихановською і всім білоруським народом із закликом до мирної передачі влади.



"Щоб білоруси, нарешті, могли скористатися тими демократичними правами, в боротьбі за які вони понесли такі жертви", - резюмував політик.