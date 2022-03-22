Джо Байден: розширити санкції щодо підручних Лукашенка і заморозити рахунки в офшорах

Джо Байден переконаний, що зупинити масові заворушення і політичну анархію в Білорусі можливо тільки шляхом розширення і посилення санкцій щодо Олександра Лукашенка і його оточення.
Про це у вівторок, 27 жовтня, повідомило агентство Reuters.
Крім того, кандидат має намір виступати разом з лідером опозиції Білорусі Світланою Тихановською і всім білоруським народом із закликом до мирної передачі влади.
"Щоб білоруси, нарешті, могли скористатися тими демократичними правами, в боротьбі за які вони понесли такі жертви", - резюмував політик.
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