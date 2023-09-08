Подвійна терористична атака в Малі: загинули понад 60 людей

11:49 08 вересня Київ, Україна

Ісламістські бойовики напали на річковий катер на північному сході Малі. Загинули щонайменше 49 цивільних осіб.



Про це повідомив тимчасовий уряд Малі, передає ВВС.



Зазначається, що бойовики напали на човен, коли він прямував річкою Нігер від міста Гао до Мопті. Оператор човна повідомив агентству новин AFP, що по судну було випущено щонайменше три ракети.



Крім того, повідомляється, що ісламісти також напали на військовий табір, вбивши 15 солдатів, а близько 50 бойовиків загинули.



Уряд Малі оголосив триденну національну жалобу.



Повстанці, пов'язані з Аль-Каїдою та Ісламською державою, закріпилися на півночі Малі у 2012 році. З того часу бойовики ісламізму завоювали позиції, просуваючись через регіон Сахель до прибережних країн Західної Африки.