Двоє чоловіків влаштували масову різанину в канадській провінції Саскачеван

12:33 06 вересня Київ, Україна

Увечері 4 вересня в канадській провінції Саскачеван двоє чоловіків влаштували масову різанину.

Загинули десять людей, ще 18 отримали поранення різного ступеня важкості. Одного із підозрюваних виявили мертвим.

Про це повідомляє місцеве управління Королівської канадської кінної поліції.



Правоохоронці виявили трупи загиблих у 13 різних місцях, у тому числі в громаді канадських індіанців крі та селі Велдон. Частину жертв нападники обирали цілеспрямовано, інших убивали випадково, вважають слідчі.



Оперативно затримати нападників не вдалося, але їхні імена вже відомі - це 31-річний Дамієн Сандерсон та 30-річний Майлс Сандерсон. Першого знайшли мертвим 5 вересня, його брат все ще тікає. Йому заочно пред'явлені звинувачення у вбивстві першого ступеня, замаху на вбивство та проникненні зі зломом.



The Guardian повідомляє, що за словами керівника Федерації суверенних корінних народів Канади Боббі Кемерона, нападники могли влаштувати різанину під впливом наркотиків.



Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що уряд країни безпосередньо спілкується з керівництвом спільноти індіанського народу крі і готовий надати їм будь-яку допомогу.