Дванадцять сирійських поліціянтів поранено внаслідок вибуху автобуса

09:29 20 січень Київ, Україна

Дванадцять співробітників сил внутрішньої безпеки Сирії отримали поранення в середу, 19 січня, внаслідок вибуху бомби в поліційному автобусі в південній провінції Дараа, повідомило державне інформаційне агентство SANA.



За повідомленням SANA, вибуховий пристрій вибухнув в автобусі неподалік Джіср-Сайди в провінції Дараа.



Провінція Дараа та її однойменна столиця, колиска сирійського повстання 2011 року, повернулися під контроль уряду у 2018 році.

Повстанці, які залишилися у південній частині міста під назвою Дараа аль-Балад, минулого року продовжували боротися із силами режиму.



Внаслідок перемир'я 2021 року десятки бойовиків опозиції були вивезені з міста на автобусах, але деякі залишилися.



Сирійський спостережний центр з прав людини, що базується у Великій Британії, має розгалужену мережу джерел усередині Сирії, вони повідомили, що з початку року в провінції Дараа було зареєстровано 20 нападів.



Військовий оглядач повідомляє, що внаслідок цих нападів було вбито 16 людей, зокрема, вісім мирних жителів.



За даними SANA, у жовтні минулого року дві бомби, закладені в армійський автобус у столиці країни Дамаску, вбили щонайменше 14 людей та поранили ще трьох, що стало найсерйознішим нападом за чотири роки.



Конфлікт у Сирії, що вибухнув у 2011 році, забрав життя майже пів мільйона людей і викликав найбільше з часів Другої світової війни переміщення населення, спричинене конфліктом.