Дві країни заборонили "Яндексу" передавати росії персональні дані клієнтів

8 серпня фінські та норвезькі регулятори заборонили російській технологічній групі "Яндекс" та її нідерландському партнеру Ridetech International передавати росії будь-які особисті дані клієнтів сервісу Яндекса на замовлення таксі Yango.
Про це пише Reuters.
Про це пише Reuters.
В окремій заяві Норвезького органу захисту даних зазначено, що існує серйозний ризик для конфіденційності, оскільки російська влада потенційно може стежити за переміщеннями норвезьких громадян через сервіс Yango.
Водночас сервіс Yango заявив, що вивчає запити від норвезьких та фінських регуляторів та має намір повністю відповідати новим заборонам. Сервіс зазначив, що опрацьовує дані у суворій відповідності до Загального регламенту захисту даних та законодавства ЄС.
Як повідомив Офіс Омбудсмена з питань захисту даних Фінляндії, йдеться про тимчасову заборону, яка набуде чинності 1 вересня і діятиме до 30 листопада. Рішення було ухвалено у терміновому порядку.
Як повідомляло видання Медуза, ФСБ росії отримає цілодобовий доступ до даних сервісу "Яндекс Go", який працює під брендами Yango та Yandex Go у більш ніж 20 країнах світу, таких як Ізраїль, Норвегія, Фінляндія, білорусь, Казахстан, Грузія, Вірменія.
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