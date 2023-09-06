Дві країни заборонили "Яндексу" передавати росії персональні дані клієнтів

18:25 09 серпня Київ, Україна





Про це пише Reuters. 8 серпня фінські та норвезькі регулятори заборонили російській технологічній групі "Яндекс" та її нідерландському партнеру Ridetech International передавати росії будь-які особисті дані клієнтів сервісу Яндекса на замовлення таксі Yango.Про це пише Reuters.

"Фінському органу захисту даних стало відомо про законодавчу реформу, яка набуде чинності в росії на початку вересня, згідно з якою Федеральна служба безпеки росії отримує право отримувати дані, що обробляються в роботі таксі", - йдеться в заяві регулятора.

В окремій заяві Норвезького органу захисту даних зазначено, що існує серйозний ризик для конфіденційності, оскільки російська влада потенційно може стежити за переміщеннями норвезьких громадян через сервіс Yango.



Водночас сервіс Yango заявив, що вивчає запити від норвезьких та фінських регуляторів та має намір повністю відповідати новим заборонам. Сервіс зазначив, що опрацьовує дані у суворій відповідності до Загального регламенту захисту даних та законодавства ЄС.

"Законодавчі норми російської федерації не поширюються на міжнародний бізнес Yango з організації поїздок і не застосовуються до користувачів Yango, коли вони здійснюють поїздки та використовують додаток за межами росії", - йдеться у заяві Yango.

Як повідомив Офіс Омбудсмена з питань захисту даних Фінляндії, йдеться про тимчасову заборону, яка набуде чинності 1 вересня і діятиме до 30 листопада. Рішення було ухвалено у терміновому порядку.

"Рішення фінського DPA було прийнято в рамках процедури терміновості, передбаченої Загальним регламентом ЄС про захист даних, що дозволяє вживати заходів за виняткових обставин. Відповідно до цієї процедури, наглядові органи можуть негайно вжити тимчасових заходів, якщо це необхідно для захисту прав і свобод осіб. Такі заходи можуть діяти максимум три місяці. Розпорядження фінського DPA стосується діяльності сервісу Yango у Фінляндії", – йдеться у повідомленні Офісу Омбудсмена із захисту даних Фінляндії.

Як повідомляло видання Медуза, ФСБ росії отримає цілодобовий доступ до даних сервісу "Яндекс Go", який працює під брендами Yango та Yandex Go у більш ніж 20 країнах світу, таких як Ізраїль, Норвегія, Фінляндія, білорусь, Казахстан, Грузія, Вірменія.