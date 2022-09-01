Дві країни повідомили про смерті людей з позитивним тестом на мавпячу віспу

Мексика і Куба повідомили про смерть двох людей, у яких була мавпяча віспа.
Про це повідомляє Reuters.
Повідомлення з'явилися після смертельних випадків, пов'язаних із віспою мавп, зареєстрованих у Бразилії та Еквадорі за останній місяць, але летальні випадки залишаються надзвичайно рідкісними під час нинішнього спалаху.
Міністерство охорони здоров'я Мексики у вівторок повідомило, що експерти розслідують смерть ВІЛ-позитивного пацієнта, який помер від септичного шоку та пневмонії після позитивного результату тесту на віспу мавп.
Мексика повідомила про 386 підтверджених і 862 ймовірні випадки зараження віспою мавп.
Кубинська влада повідомила, що 50-річний італієць помер у неділю після того, як йому в суботу діагностували віспу мавп.
МОЗ країни вказало на звіт розтину, в якому зазначено, що причиною смерті став сепсис, пов'язаний з пневмонією та пошкодженням органів.
Повідомлення з'явилися після смертельних випадків, пов'язаних із віспою мавп, зареєстрованих у Бразилії та Еквадорі за останній місяць, але летальні випадки залишаються надзвичайно рідкісними під час нинішнього спалаху.
Міністерство охорони здоров'я Мексики у вівторок повідомило, що експерти розслідують смерть ВІЛ-позитивного пацієнта, який помер від септичного шоку та пневмонії після позитивного результату тесту на віспу мавп.
Мексика повідомила про 386 підтверджених і 862 ймовірні випадки зараження віспою мавп.
Кубинська влада повідомила, що 50-річний італієць помер у неділю після того, як йому в суботу діагностували віспу мавп.
МОЗ країни вказало на звіт розтину, в якому зазначено, що причиною смерті став сепсис, пов'язаний з пневмонією та пошкодженням органів.
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