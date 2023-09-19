Дві фінські компанії в обхід санкцій постачали електроніку в рф - Мінфін США

08:33 19 вересня Київ, Україна

Фінські компанії Luminor та Siberica в обхід санкцій постачали до росії зарубіжну електроніку з березня минулого року.

Про це повідомляє фінське видання Yle із посиланням на дані Міністерства фінансів США.



Виконавчого директора зазначених фінських компаній Габріеля Теміна підозрюють в обході західних санкцій проти росії, через що влада США внесла керовані ним фірми в антиросійський список санкцій.



Злочинна діяльність здійснювалася з 18 березня 2022 року, повідомили у повітовому суді Східної Уусімаа. Як місце злочину вказано місто Вантаа. Компанії Luminor та Siberica постачали до росії зарубіжну електроніку.



На Теміна, а також Катрін Естер Темін, яка обіймала керівну посаду в компанії Siberica, Мінфін США наклав персональні санкції.



Питання про взяття Теміна під варту розглядатиметься у понеділок у районному суді Ітя-Уусімаа. Запит про взяття під варту направила митниця.