Дві фінські компанії в обхід санкцій постачали електроніку в рф - Мінфін США

08:33 19 вересня Київ, Україна

Фінські компанії Luminor та Siberica в обхід санкцій постачали до росії зарубіжну електроніку з березня минулого року.
 
Про це повідомляє фінське видання Yle із посиланням на дані Міністерства фінансів США.

Виконавчого директора зазначених фінських компаній Габріеля Теміна підозрюють в обході західних санкцій проти росії, через що влада США внесла керовані ним фірми в антиросійський список санкцій.

Злочинна діяльність здійснювалася з 18 березня 2022 року, повідомили у повітовому суді Східної Уусімаа. Як місце злочину вказано місто Вантаа. Компанії Luminor та Siberica постачали до росії зарубіжну електроніку.

На Теміна, а також Катрін Естер Темін, яка обіймала керівну посаду в компанії Siberica, Мінфін США наклав персональні санкції.

Питання про взяття Теміна під варту розглядатиметься у понеділок у районному суді Ітя-Уусімаа. Запит про взяття під варту направила митниця.