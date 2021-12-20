Дві дози вакцини Супутник V не врятували російського медика від інфікування коронавірусом

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В Ульяновській області РФ зафіксовано випадок зараження коронавірусом на 20-ий день після вакцинації другою дозою вакцини Супутник V.



Про це в середу, 31 березня, повідомляє Інтерфакс з посиланням на головного епідеміолога регіону Фіру Сайфутдінову.



Вона зазначила, що після вакцинації у жінки захворіли батьки, вона за ними доглядала і сама заразилася коронавірусом на 20 день після другої дози.



За словами Сайфутдінової, хвороба пройшла у медпрацівника "дуже легко - тільки зник нюх, через декілька днів все відновилося".



Нагадаємо, на початку кампанії вакцинації в Росії також повідомлялося про те, що медики заражаються коронавірусом, незважаючи на отримані щеплення. Тоді це пояснювалося тим, що у них ще не встиг сформуватися імунітет.