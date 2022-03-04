Два журналісти підірвалися на міні в Карабаху

14:08 04 червень Київ, Україна

По дорозі в село Сусузлуг Кельбаджарського району Карабаху на міні підірвався автомобіль, в результаті вибуху загинули два азербайджанських журналісти і чиновник, 4 людини отримали травми різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, з посиланням на Генпрокуратуру і МВС Азербайджану.



Загиблими є оператор Азербайджанського державного телебачення (AzTV) Сирадж Абишов, співробітник АЗЕРТАДЖ Магеррам Ібрагімов і заступник представника глави Виконавчої влади Кельбаджарського району в селі Сусузлуг Аріф Алієв.



Незважаючи на досягнуті раніше домовленості, вірменська сторона все ще відмовляється надати карти мінних полів в Карабаху.



